Die jüngsten Nations-League-Auftritte vor allem gegen die Niederlande (4:0), aber auch gegen Österreich (6:0) haben die Zuversicht genährt, dass vielleicht Giulia Gwinn und Co. am 27. Juli nach dem EM-Endspiel im St. Jakob-Park diejenigen sind, die die Trophäe für Deutschland erstmals nach 2013 wieder in die Luft stemmen.