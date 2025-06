DFB-Frauen bei der EM: Giulia Gwinn - Anführerin auf Augenhöhe

Giulia Gwinn führt die deutschen Fußballerinnen als Kapitänin in die EM in der Schweiz. Quelle: ddp

Wer sagt eigentlich, dass Giulia Gwinn immer auf der Seite der Gewinnerinnen stehen muss? Als sich nach der intensiven Einheit das Siegerteam nach einem Kleinfeldturnier zum Erinnerungsbildchen formierte, jubelte die Gruppe um Linda Dallmann. Dagegen schleppte die Kapitänin aus der Verlierermannschaft das Trainingstor vom Adi-Dassler-Sportplatz.

Gwinn stets mit einem Grinsen auf dem Gesicht

Aber auch das erledigte die Verteidigerin vom FC Bayern vor der Frauen-EM in der Schweiz (2. bis 27. Juli) mit einem Grinsen im Gesicht. Kurz darauf waren in Herzogenaurach noch Wünsche für den Fanclub Nationalmannschaft zu erfüllen.

Autogramme schreiben, Selfies machen. Immer wieder streuten Gwinn und Co. am Geländer ein, dass sie das gerne machen würden. Manche Anhänger schien verdutzt bei so viel Höflichkeit.

Das DFB-Team will in der Schweiz den neunten EM-Titel gewinnen. In Gruppe C geht es gegen Polen, Dänemark und Schweden. Wie weit geht der deutsche Weg bei der Europameisterschaft? 17.06.2025 | 8:11 min

Erstes Turnier als Spielführerin für Gwinn

Für diese Bodenständigkeit steht eben Gwinn, die erstmals als Kapitänin in ein Turnier geht. Die Popularität macht der bekanntesten Fußballerin Deutschlands nicht viel aus: "Ich glaube nicht, dass es so krass ist wie bei den Männern, die sich ja gar nicht mehr draußen bewegen können."

Zwar hatte Bundestrainer Christian Wück recht lange offen gelassen, wer unter ihm die Binde bekommt, doch wie schon unter Horst Hrubesch war die Nummer sieben die beste Wahl. Die 63-fache Nationalspielerin sagt, dass es unter Wück bislang "ein bisschen Achterbahnfahrt" war. Es habe sogar Spiele gegeben, "wo wir nur körperlich anwesend waren."

Nun allerdings habe sich die Stimmung durch die Nations-League-Begegnungen gegen die Niederlande (4:0) und Österreich (6:0) gedreht.

Im letzten Spiel vor der EM gewinnen die deutschen Fußballerinnen in der Nations League in Österreich mit 6:0. Alle Treffer fallen vor der Pause, der erste nach 14 Sekunden. 03.06.2025 | 7:22 min

EM-Quartier des DFB in Zürich

Dass es ein vergleichsweise kurzes Trainingslager und kein Testspiel gibt, diesen Weg findet Gwinn gut. Auch bei der Quartierwahl habe der Mannschaftsrat mitgesprochen, um einen Reinfall wie mit einem Basecamp bei der WM 2023 in der australischen Einöde in Wyong weit weg von Sydney zu vermeiden.

Diesmal wohnt der Tross ab dem 30. Juni in Zürich - und steuert von dort die Gruppenspiele gegen Polen in St. Gallen (4. Juli), Dänemark in Basel (8. Juli) und gegen Schweden inn Zürich (12. Juli/21 Uhr/ZDF) an.

Abgrenzung von Vorgängerin Alexandra Popp

"Es ist nicht förderlich, wenn man vier Wochen bei einem Turnier abgeschottet ist", sagt Gwinn. "Es ist wichtig, dass wir in der freien Zeit auch einfach mal rausgehen, bisschen bummeln oder einen Kaffee trinken kann."

Sie will das Team anders führen als ihre Vorgängerin Alexandra Popp. Ein bisschen sanfter, denn so viele Ecken und Kanten wie die Torjägerin bietet die bodenständige Sympathieträgerin nicht. Dafür geht sie konstruktiver vor, wie auch das Team hinter dem Team zu berichten weiß. Keine Kritik ohne Lösungsweg. Kommunikation auf Augenhöhe.

Bei den DFB-Frauen steht ein bedeutender Umbruch an. Christian Wück muss sich ohne Alexandra Popp dieser Herausforderung stellen. Wie meistert der neue Bundestrainer den Neustart? 24.10.2024 | 16:12 min

Gwinn geht mit Spielweise voran

Auf dem Platz belegt Gwinn ihr Verantwortungsgefühl, in dem sie bislang elf Elfmeter ihrer Profikarriere verwandelt hat ohne mit der Wimper zu zucken. Und nach zwei Kreuzbandrissen 2020 und 2022 ist sie gestärkt zurückgekommen. Die WM 2023 hatte sie wegen der Folgen der zweiten schweren Verletzung verpasst. Der Außenblick kann rückblickend sogar hilfreich gewesen sein.

Ihre stellvertretende Spielführerin Janina Minge sagt, Gwinn sei zwar "nicht die Lauteste auf dem Platz, aber Giulia geht durch ihre Spielweise voran. Sie will, dass sich alle wohlfühlen." Gwinn findet es seit ihrer Ernennung zur Kapitänin einfach wichtig, "dass sich jede mit mir auf einer Stufe sieht."

Beste Stimmung im DFB-Kader

Offenbar kommt der neue Führungsstil gut an, denn über die aktuelle Stimmung ist nur Gutes zu hören. "Der Zusammenhalt ist ganz besonders - das habe ich so noch nie erlebt", erklärte Stürmerin Lea Schüller