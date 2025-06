Fußball-EM der Frauen: Spanien darf bei der EM auf Bonmati hoffen

Die 27-Jährige werde demnach "in den nächsten Tagen zur Mannschaft stoßen", hieß es in einer kurzen Mitteilung. Angaben zum Zustand der zweimaligen Weltfußballerin oder Prognosen zu möglichen Einsätzen bei dem Turnier in der Schweiz (2. bis 27. Juli) machte der Verband nicht.