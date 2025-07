Übertragung der Frauen-EM im Geschwindigkeitsvergleich: Bei welchem Übertragungsweg ist die Verzögerung am geringsten und wie kann man unterwegs am besten schauen?

Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen ist ein guter Anlass, zu klären, welches TV-Signal am schnellsten ist: Satellit, Kabel, DVB-T2 oder IPTV per Internet - die c’t-Redaktion hat geprüft, bei welchem Empfangsweg die Fans die Nase vorn haben.

ZDF und ARD übertragen alle 31 Spiele des Turniers. Das Signal für Fernsehen und Streaming ist unverschlüsselt und in Deutschland frei empfangbar. Dabei teilen sich die beiden Öffentlich-Rechtlichen die Spiele auf. Das ZDF überträgt das Finale live am 27. Juli ab 21 Uhr. Einige Spiele laufen nicht im TV, sondern im ZDF-Streamingportal oder in der ARD-Mediathek.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bereitet sich vor dem Umzug in die Schweiz in Herzogenaurach auf die Frauen-EM vor.

Satellit weiterhin vorne dabei

Der Empfang über Satellit war bisher immer am schnellsten - gilt das auch weiterhin? "Das Satellitensignal ist immer noch der Standard, an dem sich alle anderen Verbreitungswege orientieren", sagt Ulrike Kuhlmann, Fernsehexpertin des Computer- und Technikmagazins c't.

Für die meisten Haushalte in Deutschland ist das eine gute Nachricht, denn 2024 empfingen 16,53 Millionen Haushalte (Marktanteil laut ASTRA-Monitor: 45,5 Prozent) ihr Fernsehprogramm per Satellit.

Kabel hat aufgeholt

Das Kabel-TV hat in diesem Jahr den Satellitenempfang nicht nur eingeholt, sondern teilweise überholt, so Ulrike Kuhlmann: "Kabel-TV lag in neueren Messungen noch vor dem Satellitensignal."

Das Internet ist ein beliebter Weg, um TV zu empfangen - der Trend geht auch 2025 weiter. Laut einer repräsentativen Umfrage des Streaminganbieters "Zattoo" gaben 45 Prozent der deutschen Haushalte an, ihr Fernsehsignal über Streaming-Apps oder IPTV zu empfangen, 30 Prozent per Satellit, 28 Prozent über Kabel und sechs Prozent via DVB-T2-Antenne. Mehrfachnennungen waren möglich.

Günstig und schnell mit Antenne

Als kostengünstigster Verbreitungsweg per terrestrischer Antenne überträgt DVB-T2 das Programm der öffentlich-rechtlichen Sender wie ARD und ZDF in hochauflösender Qualität und zeitnah aus - ohne Mehrkosten.

Warum Streaming-Dienste oft mit Verzögerung senden

Ein Grund liegt in der Technik, wie die Streaming-Apps das Fernsehsignal verarbeiten. Quelle ist das Satellitensignal, das extra umkodiert wird, um eine geringere Datenmenge zu erhalten. Zudem wird das Signal gepuffert, damit der Stream ohne Unterbrechung ablaufen kann. Folge: Das dauert; das Signal kommt später an.

Das DFB-Team will in der Schweiz den neunten EM-Titel gewinnen. In Gruppe C geht es gegen Polen, Dänemark und Schweden. Wie weit geht der deutsche Weg bei der Europameisterschaft?

17.06.2025 | 8:11 min