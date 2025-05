Das ZDF überträgt am Samstag, 12. Juli (21 Uhr), das abschließende dritte Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen gegen Schweden. Zuvor sind sowohl das deutsche Auftaktspiel am Freitag, 4. Juli (21 Uhr), gegen Polen, als auch der zweite EM-Auftritt der DFB-Frauen am Dienstag, 8. Juli (18 Uhr), gegen Dänemark in der ARD zu sehen.