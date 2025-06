Schwermetalle im Mineralwasser

Schwermetalle wie Chrom und Arsen können sich in Wasser anreichern, da diese natürlicherweise im Boden vorkommen. Laut Öko-Test können sie aber auch aus menschengemachten Quellen wie Pestiziden stammen. In elf der getesteten Mineralwässer wies das Labor Gehalte an Chrom(VI) nach.

Risiko durch Chrom und Arsen

Das giftige Halbmetall Arsen könne in anorganischer Form bereits in geringen Dosen Haut-, Lungen- und Harnwegstumore auslösen. Bei langfristiger Aufnahme zeigten sich darüber hinaus Hautschäden, Entwicklungs- und Nervenstörungen, so Öko-Test. Auffällig war hier das Produkt Bio Kristall Still, das von den Testern mit "mangelhaft" bewertet wurde.