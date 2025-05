In drei mit "befriedigend" bewerteten Produkten wies das Labor auch Spritzmittel nach, die von Öko-Test als besonders bedenklich eingeordnet werden. Unter anderen fand sich das stark bienentoxische Insektizid Deltamethrin in den Keksen von Aldi und der Unkrautvernichter Glyphosat in den Gut & Günstig Butterkeksen von Edeka . Sie erhielten jeweils die Gesamtnote "befriedigend".