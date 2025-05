Viele Menschen nutzen die Möglichkeit, zwischendurch ein kurzes Nickerchen einzulegen. Was die Vorteile sind und wie man es richtig macht. 28.03.2025 | 3:22 min

Wer sich mittags hinlegt, weiß: Schläft man tief und fest ein und wacht erst nach über einer Stunde wieder auf, ist man erst einmal wie gerädert. Nach einem kurzen Powernap dagegen fühlt man sich fit und ausgeruht. Woran das liegt und wann ein Schläfchen erholsam und leistungssteigernd ist, erklärt Gesundheitswissenschaftler André Alesi.

Mit Powernap gegen das Mittagstief

Viele Menschen haben am frühen Nachmittag das Bedürfnis eine Pause einzulegen. Tatsächlich läge das nicht vorrangig an einem zu schweren Mittagsessen, Stichwort Schnitzelkoma, sagt Alesi. "Das Mittagstief ist in unserem biologischen System verankert. Schon die Römer hielten Siesta", so der Schlafexperte.

Die Leistungsfähigkeit unterliegt im Laufe des Tages Schwankungen. Ein Nickerchen kann helfen, die Akkus aufzuladen und fitter in die zweite Tageshälfte zu starten. Der Gesundheitswissenschaftler hält den Powernap für "die stärkste Waffe im Schrank der Regeneration". Müdigkeit und Stress können dadurch deutlich reduziert werden.

Ein innovatives betriebliches Gesundheitsmanagement nutzt Powernapping als ideale Maßnahme, um Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu kombinieren. „ André Alesi, M.A. Health Science

Kurz abschalten, maximal regenerieren

Beim Powernap geht es vor allem um das Abschalten. Das können wenige Minuten im Büro sein, in denen man kurz die Augen schließt und dem Gehirn eine Auszeit gönnt, oder aber ein Nickerchen auf der Couch.

Das Arbeiten im Homeoffice hat gezeigt, dass ein Powernap vielen gut tut und sie danach deutlich frischer ans Werk gehen. Alesi rät es kurz zu halten, denn ein ausgedehnter Mittagsschlaf könne den gegenteiligen Effekt haben.

Wer mittags in den Tiefschlaf kommt, fühlt sich nach dem Aufwachen meist unangenehm träge und braucht eine ganze Weile, um wieder vollständig wach zu werden. Gleichzeitig erreicht man nicht die volle Regeneration eines kompletten Schlafzyklus - wie das in der Nacht der Fall ist.

Powernapping ist nicht dafür gedacht, ein Schlafdefizit auszugleichen, sondern neue Energie freizusetzen. „ André Alesi, Gesundheitswissenschaftler

Schlafforscher sind sich einig, dass ein Nickerchen von 20 bis maximal 30 Minuten eine leistungssteigernde Wirkung hat. Diese Zeitspanne umfasst die Einschlaf- und Erholungsphase. Man müsse aufstehen, bevor die Tiefschlafphase eintritt. "Bereits nach acht Minuten Mittagsschlaf haben wir den Peak an Erholung erreicht. Mit zunehmender Dauer ist kaum mehr Erholung messbar", erläutert Alesi.

Warum man sich trotz Powernap träge fühlen kann



Dieses "Runterfahren" könne sich nach dem Aufwachen kurzfristig wie ein emotionaler Dämpfer anfühlen - besonders, wenn die äußere Umgebung hektisch bleibt, erklärt Schlafexperte André Alesi. Dennoch habe physiologisch aber eine gewisse Erholung stattgefunden. Wenn man sehr erschöpft oder gestresst ist, kann es auch bei kurzen Powernaps von 10 bis 20 Minuten zu leichter Schlafträgheit kommen. Beim Einschlafen sorgt der Parasympathikus - auch bekannt als Ruhe- oder Erholungsnerv - dafür, dass Herzfrequenz und Blutdruck sinken.Dieses "Runterfahren" könne sich nach dem Aufwachen kurzfristig wie ein emotionaler Dämpfer anfühlen - besonders, wenn die äußere Umgebung hektisch bleibt, erklärt Schlafexperte André Alesi. Dennoch habe physiologisch aber eine gewisse Erholung stattgefunden.

Auszeiten erhöhen die Leistungsfähigkeit

Auch wer nicht richtig schläft, sondern eine kleine Pause einlegt, sorgt für Erholung. Dazu beispielsweise die Augen mit einer Schlafmaske verdecken, Noise-Cancelling-Kopfhörer nutzen oder Atemtechniken einsetzen. "Pausen sind nötig, um zu verarbeiten, was tagtäglich auf uns einprasselt", so Alesi. Das passiert, indem wir das Hirn nicht mit neuem Input füttern, sondern ihm Ruhe gönnen.

Das wusste auch Chaitanya Ramalingegowda. Der Unternehmer aus Indien verordnete seinen Mitarbeitern eine Schlafpause - zwischen 14 und 14:30 Uhr konnten keine Termine in den Kalender eingetragen werden. Er erklärte diesen Schritt so: "Die Forschung zeigt, dass ein Mittagsschlaf das Gedächtnis, die Konzentration, die Kreativität und die Produktivität fördert."

Powernap kann man lernen

Es gibt verschiedene Schlaftypen mit unterschiedlichem Schlafbedürfnis, diesem sollte man grundsätzlich auch nachgeben. Davon hängt ab, wann man Auszeiten braucht und wie man diese am besten gestaltet. Für den Powernap bietet sich in der Regel ein Zeitfenster zwischen 13 und 16 Uhr an. Danach kann es sich nachteilig auf den Nachtschlaf auswirken.

Ein kurzer Mittagsschlaf ist fast überall möglich, wo es eine Sitz- oder Liegemöglichkeit gibt. Hilfsmittel wie Nackenkissen, Kopfhörer, Schlafmaske sind hilfreich. Wer regelmäßig einen Powernap einlegt, wird auch darin mit der Zeit ein Meister.

