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Gesunder Schlaf - Tipps, News und Informationen

Besser schlafen

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Tipps, Informationen und News für eine gute Nacht

Was tun, wenn man nachts nicht schlafen kann? Diese Frage stellen sich viele. Sechs Prozent der Bevölkerung leiden unter chronischer Insomnie. Doch ab wann sind Schlafstörungen gefährlich? Wie viel Schlaf braucht man eigentlich? Und welche Tipps zum Einschlafen geben Schlafwissenschaftler? Besser schlafen - aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Informationen dazu gibt es bei ZDFheute.

Aktuelle Nachrichten zum Thema Schlaf

  1. Terra X - Die Wissens-Kolumne: Melanie Fritze
    Kolumne

    Die Wissens-Kolumne von NANO und Terra X:Schlaflos im Schlafzimmer? Wie wichtig der Raum für Ruhe ist

    von Melanie Fritze
  2. Eine Armbanduhr wird bei Sonnenstrahlen nach vorne gestellt.
    FAQ

    Wechsel zur Sommerzeit 2026:Zeitumstellung: Wann wie an der Uhr zu drehen ist

    mit Video0:56
  3. Die Ecke einer Matratze eines Boxspringbetts wird angehoben.

    Schadstoffe und Hängematteneffekt:Stiftung Warentest prüft Boxspringbetten: Viele fallen durch

    von Gereon Helmes
    mit Video4:31
  4. Eine junge Frau mit Schlafmaske liegt schlafend im Bett. Vor ihr auf einem Nachttisch befindet sich eine Flasche, eine Tasse und Tabletten.

    Hilfe bei Schlafstörungen :Kann Melatonin den Schlaf verbessern?

    von Sarah Hufnagel
    mit Video4:08
  5. Eine müde junge Frau reibt sich die Schläfen. Sie sitzt am Schreibtisch mit dem Kopf in ihren Händen. Ihre Schreibtischlampe brennt.

    Was gegen Müdigkeit im Winter hilft:Tipps zum Wachwerden: Fit in den Tag trotz Dunkelheit

    von Thilo Hopert
    mit Video4:28
  6. Der 36-jährige Waldemar sitzt auf der Bettkante im dunklen Schlafzimmer und schaut nach unten.

    Was tun bei Schlafproblemen:Wenn die Nächte kurz und die Tage zäh sind

    von Daniela Hoyer
    mit Video28:35
  7. Service: Was tun bei Schlafstörungen?

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Service: Was tun bei Schlafstörungen?

    Video14:37
  8. Magnesium

    Gesellschaft | Volle Kanne:Wann Magnesium wirklich sinnvoll ist

    Video4:10
  9. Verschiedene Displays zeigen junge Frauen auf TikTok, die Sleepmaxxing betreiben mit Masken, Mouthtaping und Medikamenten zum Einschlafen.

    Schlaf-Tipps im Check:Sleepmaxxing: Was ist dran am TikTok-Trend?

    von Cornelia Petereit
    mit Video5:03
  10. 15.06.2014, Brasilien, Brasilia: Der damalige Schweizer Trainer Ottmar Hitzfeld, aufgenommen vor dem Gruppenspiel der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2014 gegen Ecuador im Estadio Nacional.

    Mentale Probleme:Hitzfeld lehnte DFB-Job wegen Erschöpfung ab

  11. Typical: Büro

    Nachrichten | heute in Europa:Frankreich: Nachts im Büro

    von Anna Warsberg
    Video2:10
  12. Ein Mädchen hat eine Schlaf-Augenmaske auf der Stirn und schaut betrübt.

    Schüler unter Druck:Schlafstörungen in der Gen Z

    Video1:29

Gesunder Schlaf

  1. Eine junge Frau mit Schlafmaske liegt schlafend im Bett. Vor ihr auf einem Nachttisch befindet sich eine Flasche, eine Tasse und Tabletten.

    Hilfe bei Schlafstörungen :Kann Melatonin den Schlaf verbessern?

    von Sarah Hufnagel
    mit Video4:08
  2. Verschiedene Displays zeigen junge Frauen auf TikTok, die Sleepmaxxing betreiben mit Masken, Mouthtaping und Medikamenten zum Einschlafen.

    Schlaf-Tipps im Check:Sleepmaxxing: Was ist dran am TikTok-Trend?

    von Cornelia Petereit
    mit Video5:03
  3. Mann liegt nachts wach im Bett mit der Hand auf dem Wecker

    Regeln für die Schlafhygiene :Fünf Tipps für einen erholsamen Schlaf

    von Sarah Hufnagel
    mit Video4:28
  4. Es sind eine Frau und ein Mann zu sehen, wie sie im Bett liegen und schlafen.
    Grafiken

    Weltschlaftag:Welche Schlafposition ist am besten?

    von Anne-Kathrin Dippel
    mit Video5:40

Was den Schlaf stört

  1. Der 36-jährige Waldemar sitzt auf der Bettkante im dunklen Schlafzimmer und schaut nach unten.

    Was tun bei Schlafproblemen:Wenn die Nächte kurz und die Tage zäh sind

    von Daniela Hoyer
    mit Video28:35
  2. Ein Mann und eine Frau liegen schlafend im Bett, der Mann trägt eine Schlafapnoe-Maske.

    Gefährliche Atemaussetzer:Schlafapnoe erkennen und behandeln

    von Bianca Koch
    mit Video5:16
  3. Eine Frau mit RLS , dem Restless Legs Syndrom, schläft in ihrem Bett.

    Restless Legs Syndrom:Wenn unruhige Beine zur Qual werden

    von Anne-Kathrin Schulz
    mit Video5:16
  4. Mann schläft mit offenem Mund

    Gesunder Schlaf:Wie gefährlich ist das Sabbern beim Schlafen?

    von Franziska Matthiessen
Waldemar liegt wach im Bett. Neben ihm steht ein Wecker, die Uhrzeit zeigt 3:41h nachts an.

Schlaflos: Wenn die Nacht zum Feind wird

Schlaf und die Jahreszeiten

  1. Eine Armbanduhr wird bei Sonnenstrahlen nach vorne gestellt.
    FAQ

    Wechsel zur Sommerzeit 2026:Zeitumstellung: Wann wie an der Uhr zu drehen ist

    mit Video0:56
  2. Ein junge Frau sitzt auf dem Sofa und gähnt.

    Umgang mit Wetterfühligkeit im Frühling:Fit ins Frühjahr: So geht's mit Elan in die neue Jahreszeit

    von Vicky Hoffmann
    mit Video0:43
  3. Eine müde junge Frau reibt sich die Schläfen. Sie sitzt am Schreibtisch mit dem Kopf in ihren Händen. Ihre Schreibtischlampe brennt.

    Was gegen Müdigkeit im Winter hilft:Tipps zum Wachwerden: Fit in den Tag trotz Dunkelheit

    von Thilo Hopert
    mit Video4:28

Hitze: Schlechter Schlaf im Sommer - was tun?

  1. Eine Person trinkt Wasser aus einer transparenten Flasche, die gegen die Sonne gehalten wird.

    Gesundheitsrisiko Hitze:So sind Sie auf hohe Temperaturen vorbereitet

    von Thomas Bleich
    mit Video5:01
  2. Thermometer vor gleißender Sonne zeigt hohe Temperaturen an

    Von Sonnenstich bis Hitzschlag:Wenn die Hitzewelle kommt: Hitze als Gesundheitsrisiko

    von Julia Tschakert
    mit Video5:01
  3. Hand hält die Fernbedienung für eine Klimaanlage

    Monoblock, Splitgerät, Aircooler:Welches Klimagerät sich für zu Hause eignet

    von Ebba Petzsche
    mit Video6:31
  4. Ein Mann schläft vor einem laufendem Ventilator.

    Gesunder Schlaf im Sommer:Bei Hitze besser schlafen

    von Aaron Wörz
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Schlaf gut - Wissen für Kinder

  1. Mädchen schläft auf ihrem Schreibtisch und träumt von Mathe laut Gedankenblase

    Einfach erklärt von logo!:Was passiert beim Schlafen?

    mit Video1:40
  2. Grafik Schlafwandeln

    logo! erklärt:Ob Schlafwandeln schlimm ist

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Archiv: Tumor-Metastasierung am 22.10.2013 in Rostock

Nachrichten | Thema :Krebs