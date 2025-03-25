Gesunder Schlaf - Tipps, News und Informationen

Besser schlafen |

Tipps, Informationen und News für eine gute Nacht

Was tun, wenn man nachts nicht schlafen kann? Diese Frage stellen sich viele. Sechs Prozent der Bevölkerung leiden unter chronischer Insomnie. Doch ab wann sind Schlafstörungen gefährlich? Wie viel Schlaf braucht man eigentlich? Und welche Tipps zum Einschlafen geben Schlafwissenschaftler? Besser schlafen - aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Informationen dazu gibt es bei ZDFheute.