Welche Faktoren die Nachtruhe stören können und was man gegen Schlafprobleme tun kann.

Guter Schlaf ist also nicht nur entspannend, sondern hält auch gesund. Auf eine gute Schlafhygiene zu achten, ergibt daher Sinn. Das meint auch Ingo Fietze, Leiter des Schlafmedizinischen Zentrums an der Charité Berlin:

Am heutigen Tag des Schlafes warnen Mediziner davor, Schlafstörungen auf die leichte Schulter zu nehmen. Zunehmend junge Menschen sind von Schlafproblemen betroffen.

1. Die passende Schlafumgebung schaffen

Zusätzlich ist es ratsam, das Bett ausschließlich zum Schlafen zu benutzen und es so zur Zone der Entspannung zu erklären. Wer im Bett arbeitet, verknüpft diesen Ort mental womöglich mit Anspannung. Das Ein- und Durchschlafen wird erschwert. Aber keine Sorge: Im Bett entspannt ein Buch zu lesen oder Sex zu haben, ist erlaubt.

Worauf kommt es bei der Wahl der richtigen Bettdecke an?

2. Den Tag aktiv und bewusst gestalten

Wer in seinen Tag ausreichend Bewegung einbaut, wird es abends leichter haben, einzuschlafen. Dabei sollte allerdings darauf geachtet werden, anspruchsvolle Sporteinheiten nicht zu nah an der Schlafenszeit durchzuführen. Denn anstrengende Work-outs aktivieren den Körper und wirken der Entspannung entgegen.

Wer sich nachts erholen will, der sollte auf die richtige Schlafhygiene im Bett achten.

3. Eine Schlafroutine entwickeln

Wann wir müde werden, wird von unserer inneren Uhr bestimmt. Sie läuft etwa in einem 24-Stunden-Zyklus und steuert viele wichtige Prozesse in unserem Körper. Dazu gehören auch die verstärkte Ausschüttung des Stresshormons Cortisol vor dem Aufstehen und die Anpassung der Körpertemperatur an die Tageszeit.