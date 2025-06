In dem Marktcheck zur Nutzerfreundlichkeit von Online-Arztterminportalen wurden aus der Sicht von gesetzlich versicherten Neupatienten und -patientinnen in drei Szenarien Facharzttermine in Berlin und Hamburg gesucht und der Buchungsprozess systematisch dokumentiert.Darüber hinaus wurden in einer repräsentativen Befragung 1.000 Internetnutzer befragt, 382 davon hatten in den vergangenen zwölf Monaten einen Arzttermin über ein Patientenportal gebucht.