Auf dem Land ist die Versorgung mit Hausärzten angespannt. In Thüringen könnten bald 6.000 Patienten auf eine Praxis kommen. Quelle: dpa

"Ich muss rüber ins Pflegeheim", ruft Dr. Sylvia Hagen ihren Mitarbeiterinnen noch schnell zu, schon ist sie unterwegs. Die 55-Jährige ist Fachärztin für Allgemeinmedizin in Greußen, einer Landgemeinde in Thüringen mit knapp 6.000 Einwohnern. Ihr Handy klingelt. "Das war der Pflegedienst wegen einer Patientin von gestern Abend".

Das Primärarztmodell von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) findet Hagen "eigentlich nicht schlecht", denn "ein Hausarzt oder ein Allgemeinmediziner sollte eigentlich die erste Kontaktperson sein." Das Problem: "Es würde noch mal mehr Zeit bedeutet, die man mit den Patienten verbringt."

Die neue Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) mahnt dringende Reformen im Gesundheitssystem an. Beitragssteigerungen will sie verhindern. 27.05.2025 | 6:07 min

Greußen: Eine Hausarzt-Praxis für eine Kleinstadt?

Tägliche Sprechstunden, Hausbesuche, medizinische Betreuung der Bewohner zweier Pflegeheime, haufenweise Bürokratie. Etwa 2.500 bis 3.000 Patienten behandelt Hagen im Quartal in der Gemeinschaftspraxis mit einem Außenstandort, die sie mit ihrem Mann, Facharzt für Innere Medizin, führt. Bald könnten es noch Tausende mehr werden.

Junge Ärztinnen und Ärzte zieht es oft in die Städte - auf dem Land fehlen jedoch Haus- und Fachärzte. Der Ansturm auf die wenigen Praxen ist groß, Termine zu bekommen schwierig. 22.05.2025 | 1:29 min

Anfang des Monats musste eine zweite Hausarztpraxis in Greußen plötzlich schließen. Die Ärztin selbst ist schwer erkrankt, etwa 1.800 Patienten müssen jetzt irgendwo anders unterkommen. Alternativen im Ort, außer der Praxis von Hagen, gibt es eigentlich nicht. Denn die dritte Hausärztin Greußens geht demnächst in den Ruhestand. Eine Nachfolge ist derzeit nicht in Sicht, für keine der beiden anderen Praxen.

Wo Hausärtz*innen fehlen ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Sollte das so bleiben, wird Hagen wohl bald die einzige Hausärztin in der Kleinstadt sein - für etwa 6.000 Patienten. Vor einigen Jahren gab es noch fünf.

Ich bin mit meinen eigenen Patienten eigentlich schon am Limit gewesen. Wie das jetzt weitergehen soll, weiß ich nicht. „ Dr. Sylvia Hagen

Vor etwa fünf Jahren gab es bereits eine ähnliche Situation in Greußen. Ein Arzt starb, Hagen musste 500 neue Patienten auf einmal übernehmen. Notfallmäßig ginge Vieles, sagt die 55-Jährige. Schwierig sei es, wenn es dauerhaft werde. "Das hat mit medizinischer Versorgung nichts zu tun", sagt sie zu ZDFheute.

In Rheinland-Pfalz fehlen knapp eintausend Hausärzte. Die Gemeinde Monsheim betreibt jetzt eine eigene Praxis, die Ärzte sind angestellt. Ein Zukunftsmodell? 29.11.2024 | 3:36 min

Patienten: Aufnahme in Praxen im Umland schwierig

Abweisen wolle sie niemanden, sie habe schließlich eine Verpflichtung. Den jüngeren Patienten, die noch mobil sind, empfehle sie, sich in Sondershausen, etwa 25 Minuten entfernt, bei einem Arzt vorzustellen.

Doch auch in den nahegelegen Städten sei es schwierig, aufgenommen zu werden, erzählen Patienten im Wartezimmer der Praxis Hagen. Und bei einer alternden Bevölkerung, die zunehmend immobiler wird, kann das keine Lösung sein.

115 Hausärzte fehlen in Thüringen

Aktuell fehlen in Thüringen etwa 115 Hausärzte. Anfang 2024 waren es noch 97. Wie es in Greußen weitergehen soll, weiß derzeit niemand. Die Versorgenden fühlen sich allein gelassen, die Patienten sind ängstlich. Klaus-Dieter Hoffmann war Patient in der nun geschlossenen Praxis. Wie für viele, war auch für ihn die Schließung ein Schock. "Wenn keiner aufs Land will, sieht es schlecht aus für uns", sagt er, und hofft, dass sich eine Nachfolge finden lässt.

Ärztemangel: Über- und unterversorgte Regionen ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Doch genau das ist das große Problem, das nicht nur in Thüringen existiert: Landärzte gewinnen. Das weiß auch Bürgermeister Torsten Abicht (parteilos). Seit eineinhalb Jahren gebe es Gespräche, um eine Nachfolge für die planmäßig schließende Praxis zu finden. Jetzt wird die Lage in seiner Stadt immer prekärer. Er sei im Austausch mit dem Landkreis, der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT), einer Ärztelotsin. Doch bislang konnten sie keinen Arzt oder Ärztin gewinnen.

Viele Hausärzte stehen vor dem Ruhestand. Nachfolger zu finden gestaltet sich jedoch schwer. Im Kreis Soest geht man das Problem mit sogenannten Arztlotsen an, die sich um Nachwuchs bemühen. 30.09.2024 | 2:07 min

Medizinische Fachangestellte: "Hilferuf an die oberen Stellen"

Er will Werbung für den ländlichen Raum, für seine Stadt machen. Einen Imagefilm drehen, gemeinsam mit dem Team der kürzlich geschlossenen Praxis. Auch sie wollen kämpfen für ihre Patienten, starteten einen Aufruf auf Social Media, verteilten Plakate. "Praxisteam sucht Arzt/Ärztin … sofortige Praxisübernahme!" ist darauf zu lesen.

Es ist auch ein Hilferuf an die oberen Stellen, dass wir hier allein gelassen werden. „ Franziska Steinacker, medizinische Fachangestellte

"Gerade mit den vielen Hausbesuchspatienten wissen wir nicht, was wir machen sollen", sagt Franziska Steinacker zu ZDFheute.

Kassenärztliche Vereinigung Thüringen: Es braucht Geduld

Die KVT äußert Verständnis: "Wenn Ärztinnen oder Ärzte kurzfristig ausscheiden, ist es oft nicht möglich, sofort Ersatz zu finden – das erleben wir leider regelmäßig in vielen Regionen." In Greußen liege noch keine offizielle Information über das Tätigkeitsende der zweiten Hausarztpraxis vor.

"Sobald dies erfolgt, engagieren wir uns intensiv für eine Nachfolge – etwa durch Vermittlung an interessierte Ärztinnen und Ärzte, durch eine mögliche Stiftungspraxis oder über die Anbindung an ein bestehendes Medizinisches Versorgungszentrum." Langfristig brauche es Geduld.

Knapp einhundert Hausärzte fehlen im Saarland, die Zahl der Bereitschaftsärzte hat sich halbiert. Die Folge: Eine Klinik in Saarbrücken Container aufgebaut, um die Patienten zu versorgen. 24.04.2025 | 1:43 min

Landarztquote voraussichtlich ab 2026/27

Das Land will eine lang geplante Landarztquote bei Bewerbungen im Medizin- und Zahnmedizinstudium an der Uni Jena zu Beginn des Studienjahres 2026/27 einführen.

Nach einem im vergangenen Sommer vom Landtag beschlossenen Gesetz zur ärztlichen Versorgung sollen sechs Prozent der Studienplätze in Human- und Zahnmedizin in Jena für Bewerber reserviert werden, die sich vorab zu mindestens zehn Jahren Arbeit in unterversorgten Regionen des Freistaats nach Studienabschluss verpflichten.

Kurzfristig wird sich dadurch an der ärztlichen Versorgung in Thüringen nichts ändern.

Ärztepräsident Reinhardt : Erst zum Hausarzt, dann zum Facharzt Wehwehchen hat das deutsche Gesundheitssystem viele - kann das Primärarztsystem da Beschwerdefreiheit schaffen und welche Chancen bietet KI? von Svenja Dohmeyer Interview