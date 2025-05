"Reichsbürger": Dobrindt verbietet "Königreich Deutschland"

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat den Verein "Königreich Deutschland" verboten. Gründer Peter Fitzek ist mittlerweile in Untersuchungshaft, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Abend bestätigte. Der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof setzte demnach einen Haftbefehl gegen ihn in Vollzug. Die oberste deutsche Strafverfolgungsbehörde hatte Fitzek und drei weitere mutmaßliche Rädelsführer der Vereinigung am Dienstag festnehmen lassen.