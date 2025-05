Wirtschaft und Forschung: Der Osten holt auf - Defizite bleiben

Thüringens Industrieanteil ist auf dem Niveau Bayerns - in anderen Bereichen und Regionen sind die Unterschiede zwischen Ost und West größer, zeigt eine neue Studie.

Die Herausforderungen nach mehr als 30 Jahren deutscher Einheit sind in Ostdeutschland auch in der Wirtschaft spürbar. Einige jedoch konnten die Chance zum Neustart nutzen.

Spitzenregionen und bleibende Defizite

So liegt laut den Daten der Forscher Sachsens Exportquote mit 32 Prozent über dem westdeutschen Durchschnitt, und Thüringen erreicht mit seinem Industrieanteil das Niveau von Bayern . Bei den Forschungsausgaben punkten laut den Autoren Berlin und Sachsen , beide zählten europaweit zu den Spitzenregionen.

Ob Stadt oder Land, ob Ost oder West - die Unterschiede zwischen den Regionen werden kleiner. „Beim Wirtschaftswachstum haben wir die Delle hinter uns und sind in Ostdeutschland Vorreiter“, so der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD).

Insgesamt liege die die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Ostdeutschlands gemessen am Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigenstunde bei 86 Prozent des westdeutschen Durchschnitts. Zwischen 2019 und 2024 lag das jährliche Wirtschaftswachstum laut der Studi im Osten mit 0,3 Prozent über dem Westniveau (0,0 Prozent), was die Autoren jedoch vor allem dem in die Ostbilanz eingerechneten Berliner Wirtschaftsboom zuschreiben.