Primärarztmodell: Warken verspricht Termin-Garantie beim Facharzt

Die Ärzteschaft und die neue Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) haben einander Unterstützung bei den in dieser Legislaturperiode geplanten gesundheitspolitischen Reformen zugesagt. Zum Auftakt des Ärztetags in Leipzig sagte Ärztepräsident Klaus Reinhardt, die Herausforderungen nähmen in der Summe "ein mehr als bedenkliches Ausmaß an".