Gesundheitsversorgung: Ärztepräsident warnt vor Notstand

Ärztepräsident Reinhardt sagte, die im Koalitionsvertrag skizzierten Maßnahmen für Reformen im Gesundheitswesen wiesen in die richtige Richtung. Union und SPD wollen etwa einführen, dass Patienten primär in eine Hausarztpraxis gehen, die sie - mit Termin in einem bestimmten Zeitraum - bei Bedarf zu Fachärzten überweist.