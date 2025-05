Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, beklagte gegenüber der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA), dass für die Versicherten die Steuerung ihrer Daten eine schier unüberwindbare Aufgabe werde. "Die Gefahr ist groß, dass so die gesamte Gesundheitswirtschaft den kompletten Zugriff auf die eigenen Gesundheitsdaten erhält", sagte er auch mit Blick auf die fehlende Möglichkeit, einzelne Befunde nur bestimmten Ärzten oder Therapeuten zur Verfügung zu stellen. "So kann auch ein Orthopäde sehen, dass der Patient in jahrelanger psychotherapeutischer Behandlung ist, selbst wenn der Patient diese Information nur für neurologische Fachärzte zur Verfügung stellen will."



Wolle ein Patient hingegen diese Information für den Orthopäden sperren, werde sie für alle Ärzte gesperrt, so Brysch. Damit hätte der Orthopäde auch keine Chance, für ihn relevante Ergebnisse beispielsweise radiologischer Fachärzte einzusehen. Brysch kritisierte zudem, dass es nicht möglich sei, einzelne verordnete Medikamente aus der Akte zu entfernen.