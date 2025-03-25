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E-Health - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

E-Health

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Wie andere Bereiche hat auch das Gesundheitswesen mit bürokratischem Aufwand zu kämpfen. Abhilfe schaffen sollen Innovationen wie die elektronische Patientenakte (ePA), das E-Rezept oder Telemedizin. Der Begriff E-Health umfasst diese digitalen Anwendungen rund um Medizin und Gesundheit. Sie sollen Abläufe vereinfachen und Patienten besser versorgen. Gleichzeitig gibt es Diskussionen über Datenschutz, technische Probleme und die Nutzung von Gesundheitsdaten. ZDFheute informiert zum Thema E-Health: aktuelle Nachrichten und Hintergründe in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zum Thema E-Health

  1. Hausarzt lädt Dokumente in eine elektronische Patientenakte "ePA"

    Hausärzteverband:Kritik an elektronischer Patientenakte

    Video0:25
  2. Website des Patientenportals Doctolib durch eine Lupe gesehen, die vor einen Monitor gehalten wird.

    Nach Urteil gegen Doctolib:Doctolib und Co.: Warum Patientenportale kritisiert werden

    von Sandra Lindenberger und Nicole Wehr
    mit Video0:46
  3. Eine Frau sitzt mit einer Decke um die Schultern auf einem Sofa und schaut auf ein Tablet, das vor ihr steht.

    Künstliche Intelligenz statt Arztbesuch:Können KI-Chatbots den Gang zum Arzt ersetzen?

    von Anja Braunwarth
    mit Video4:55
  4. Terra X | Nano - Die Wissens-Kolumne: Jens Foell
    Kolumne

    NANO & Terra X: Wissens-Kolumne:Überraschend erfolgreich: VR-Brille gegen Phobien

    von Jens Foell
  5. Eine Apotheke ist zu sehen, in der eine elektronische Patientenakte geöffnet ist

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:ePa gegen Abrechnungsbetrug

    von Luten Leinhos
    Video1:38
  6. Eine Apothekerin steht am Monitor in der Kaufpark Apotheke in Ahrensfelde vor Regalen mit Medikamenten und Apothekenprodukten. Ab dem 1. Oktober 2025 wird die Nutzung der elektronischen Patientenakte (ePA) in Praxen, Kliniken und Apotheken verpflichtend.

    Nachrichten | heute:Abrechnungsbetrug bei Diagnosen

    von Luten Leinhos
    Video1:38
  7. Eine elektronische Patienakte ist auf einem Rechner zu sehen
    FAQ

    Jetzt Pflicht in Praxen und Kliniken:Was Sie zur elektronischen Patientenakte wissen müssen

    von Dorthe Ferber
    mit Video1:38
  8. Nürnberg: Ein Hausarzt lädt in seiner Praxis Dokumente in eine elektronische Patientenakte "ePA".

    Gesundheitsversorgung:Elektronische Patientenakte startet

    Video0:24
  9. Ein Mann, der vor seinem Laptop sitzt, hält eine Kreditkarte in der Hand.

    Überweisungen, Einreise, E-Akte:Das ändert sich im Oktober

    mit Video1:39
  10. Nahaufnahme einer Hand, die einen Smart-Ring am Zeigefinger trägt. Der Ring ist schlicht und metallisch.

    Stiftung Warentest hat geprüft:Was einen guten Smart-Ring auszeichnet

    von Saskia Schüring
    mit Video6:32
  11. Eine Person legt die Gesundheitskarte eines Patienten in ein Kartenlesegerät in einer Apotheke, während einer Präsentation des neuen Verfahrens zur Ausstellung eines elektronischen Rezepts

    Nachrichten | heute journal update:Systemausfälle bei e-Rezepten

    von Stefanie Hayn und Nils Schneider
    Video1:54
  12. Digitalisierung im Gesundheitssystem - Elektronisches Rezept

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Ständige Störungen beim E-Rezept

    von N. Schneider / S. Hayn
    Video1:34
  13. Ein Mann mit seinem Handy in der Hand, auf dem die App «Das E-Rezept» geöffnet ist, wird in einer Apotheke von einer Apothekerin bedient

    Nachrichten | heute:Wiederholte Ausfälle bei E-Rezepten

    von N. Schneider / S. Hayn
    Video1:31
  14. Eine Handy-App, auf der "Das E-Rezept" steht

    Technische Probleme:Apotheken kritisieren Probleme mit E-Rezepten

    Video0:25
  15. Elektronische Patientenakte auf einem Bildschirm eines Tablets. (Symbolbild)

    Zu niedrige Nutzerzahlen:Hausärzte: E-Patientenakte könnte Flop werden

    mit Video1:40
  16. elektronische-Patientenakte

    Elektronische Patientenakte:Viele Patienten nutzen E-Akte noch nicht aktiv

ePa - die elektronische Patienenakte

  1. Arztberatung online mit digitalem Tablet in Arztpraxis

    Kritik von Hausärzten und Patienten:Elektronische Krankendaten für alle - kaum einer schaut rein

    mit Video0:25
  2. Karsten Wildberger von der CDU steht am Rednerpult
    Interview

    Digitalminister zur ePA:Wildberger: "Mehr Vertrauen" in elektronische Patientenakte

    mit Video0:38
  3. Eine elektronische Patienakte ist auf einem Rechner zu sehen
    FAQ

    Jetzt Pflicht in Praxen und Kliniken:Was Sie zur elektronischen Patientenakte wissen müssen

    von Dorthe Ferber
    mit Video1:38

KI in der Medizin

  1. Eine Frau sitzt mit einer Decke um die Schultern auf einem Sofa und schaut auf ein Tablet, das vor ihr steht.

    Künstliche Intelligenz statt Arztbesuch:Können KI-Chatbots den Gang zum Arzt ersetzen?

    von Anja Braunwarth
    mit Video4:55
  2. Frau nutzt Smartphone

    Gesundheitsanalyse im Netz:KI-Diagnose per Selfie: Gut oder gefährlich?

    von Jan Schneider
  3. Zwei Jugendliche sitzen an einem Tisch und benutzen ein Smartphone und ein Tablet.

    Gesundheits-Apps mit KI:Individuelle Hilfe bei psychischer Belastung

    von Andreas Kürten
    mit Video5:12
  4. Eine Frau sitzt am Computer und gibt etwas bei "ChatGPT" in die Suchmaske ein.

    KI und Psychotherapie:Kann ChatGPT eine Therapie ersetzen?

    von Carlotta Vogelpohl
    mit Video3:06

Urteil gegen Doctolib

Website des Patientenportals Doctolib durch eine Lupe gesehen, die vor einen Monitor gehalten wird.

Doctolib und Co.: Warum Patientenportale kritisiert werden

Wearables und Gesundheitsapps

  1. Nahaufnahme einer Hand, die einen Smart-Ring am Zeigefinger trägt. Der Ring ist schlicht und metallisch.

    Stiftung Warentest hat geprüft:Was einen guten Smart-Ring auszeichnet

    von Saskia Schüring
    mit Video6:32
  2. Terra X | Nano - Die Wissens-Kolumne: Jens Foell
    Kolumne

    NANO & Terra X: Wissens-Kolumne:Überraschend erfolgreich: VR-Brille gegen Phobien

    von Jens Foell
  3. Frau blickt angestrengt auf Smartphone

    Diagnose per Gesundheits-App:Wie zuverlässig sind Symptom-Checker-Apps?

    von Thilo Hopert
    mit Video2:47
  4. Ein Smartphone wird in der Hand gehalten, auf dem eine Ersthelfer-App einen aktuellen Notfall meldet.

    So funktionieren Ersthelfer-Apps:Schnelle Rettung aus der Nachbarschaft

    von Anja Braunwarth
    mit Video5:29

Gesundheitsthemen in Sozialen Medien

Medfluencer auf Social Media

Medfluencer auf Social Media

Aktuelle Nachrichten zum Thema Gesundheit

  1. Mehrere Packungen verschreibungspflichtiger und rezeptfreier Magenmittel auf einem Tisch.

    Protonenpumpenhemmer richtig absetzen:Übertherapie mit Säureblockern kann gefährlich sein

    von Thomas Förster
    mit Video4:55
  2. Ein hochgelegter Fuß mit weißem Verband und Kühlakkus um das Fußgelenk

    Ruhigstellung statt Operation:Bänderriss am Sprunggelenk konservativ behandeln

    von Andreas Kürten
    mit Video4:47
  3. Thermometer vor gleißender Sonne zeigt hohe Temperaturen an

    Von Sonnenstich bis Hitzschlag:Wenn die Hitzewelle kommt: Hitze als Gesundheitsrisiko

    von Julia Tschakert
    mit Video5:01
  4. Ein Organspendeausweis im Geldbeutel.

    Tag der Organspende:Nierentransplantation: Wie Organe von Spendern Leben retten

    von Christina-Maria Pfersdorf
    mit Video4:05
  5. Männliche Anatomie mit Morbus Crohn.

    Chronisch entzündliche Darmerkrankung:Leben mit Morbus Crohn: Neue Therapien als Perspektive

    von Thomas Bleich
    mit Video3:50
  6. Physiotherapeutin hilft einer älteren Frau bei einer Nackenübung mit Massagebällen.

    Schmerzpunkte im Muskelgewebe:Warum ein myofasziales Schmerzsyndrom oft unerkannt bleibt

    von Silke Potthoff
    mit Video5:18
  7. Verschiedene Nudelsorten liegen sortiert in einer Holzbox.

    Weniger Kohlenhydrate, mehr Proteine:Linsen, Buchweizen und Co. - wie gut sind Pasta-Alternativen?

    von Lisa Jandi
    mit Video3:23
  8. Eine Frau entfernt ein Nikotinpflaster von ihrem Arm.

    Rauchstopp auf Rezept:Krankenkassen zahlen Medikamente zur Rauchentwöhnung

    von Thomas Förster
    mit Video5:15
  9. In einem Fitnessstudio geht eine Frau mit Multipler Sklerose auf ein Knie herunter, während eine andere Frau neben ihr steht.

    Welt-MS-Tag:Multiple Sklerose: Was Sport bei Betroffenen bewirkt

    von Caroline Beyer-Enke
    mit Video5:12
  10. Ein Mann sprüht Sonnencreme in seine Handfläche
    FAQ

    Die passende Sonnencreme finden:Was bei Sonnenschutz entscheidend ist

    von Ulrike Hauswald
    mit Video1:21
  11. Symbolbild: Ein Hautarzt untersucht bei einer Krebsvorsorgeuntersuchung eine Patientin mit einem Auflichtmikroskop.

    Anstieg um 95 Prozent:Hautkrebs: Doppelt so viele Fälle wie vor 20 Jahren

    mit Video0:23
  12. Auf einem Tablett liegen zwei Burger mit Kartoffel-Chips.

    Brioche-Burgerbrötchen wenig überzeugend:Öko-Test: Brioche-Buns oft zu salzig und pestizidbelastet

    von Florence-Anne Kälble
    mit Video0:48