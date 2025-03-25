E-Health
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Wie andere Bereiche hat auch das Gesundheitswesen mit bürokratischem Aufwand zu kämpfen. Abhilfe schaffen sollen Innovationen wie die elektronische Patientenakte (ePA), das E-Rezept oder Telemedizin. Der Begriff E-Health umfasst diese digitalen Anwendungen rund um Medizin und Gesundheit. Sie sollen Abläufe vereinfachen und Patienten besser versorgen. Gleichzeitig gibt es Diskussionen über Datenschutz, technische Probleme und die Nutzung von Gesundheitsdaten. ZDFheute informiert zum Thema E-Health: aktuelle Nachrichten und Hintergründe in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zum Thema E-Health
Hausärzteverband:Kritik an elektronischer PatientenakteVideo0:25
Nach Urteil gegen Doctolib:Doctolib und Co.: Warum Patientenportale kritisiert werdenvon Sandra Lindenberger und Nicole Wehrmit Video0:46
Künstliche Intelligenz statt Arztbesuch:Können KI-Chatbots den Gang zum Arzt ersetzen?von Anja Braunwarthmit Video4:55
- Kolumne
NANO & Terra X: Wissens-Kolumne:Überraschend erfolgreich: VR-Brille gegen Phobienvon Jens Foell
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:ePa gegen Abrechnungsbetrugvon Luten LeinhosVideo1:38
Nachrichten | heute:Abrechnungsbetrug bei Diagnosenvon Luten LeinhosVideo1:38
- FAQ
Jetzt Pflicht in Praxen und Kliniken:Was Sie zur elektronischen Patientenakte wissen müssenvon Dorthe Ferbermit Video1:38
Gesundheitsversorgung:Elektronische Patientenakte startetVideo0:24
Überweisungen, Einreise, E-Akte:Das ändert sich im Oktobermit Video1:39
Stiftung Warentest hat geprüft:Was einen guten Smart-Ring auszeichnetvon Saskia Schüringmit Video6:32
Nachrichten | heute journal update:Systemausfälle bei e-Rezeptenvon Stefanie Hayn und Nils SchneiderVideo1:54
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Ständige Störungen beim E-Rezeptvon N. Schneider / S. HaynVideo1:34
Nachrichten | heute:Wiederholte Ausfälle bei E-Rezeptenvon N. Schneider / S. HaynVideo1:31
Technische Probleme:Apotheken kritisieren Probleme mit E-RezeptenVideo0:25
Zu niedrige Nutzerzahlen:Hausärzte: E-Patientenakte könnte Flop werdenmit Video1:40
Elektronische Patientenakte:Viele Patienten nutzen E-Akte noch nicht aktiv
ePa - die elektronische Patienenakte
Kritik von Hausärzten und Patienten:Elektronische Krankendaten für alle - kaum einer schaut reinmit Video0:25
- Interview
Digitalminister zur ePA:Wildberger: "Mehr Vertrauen" in elektronische Patientenaktemit Video0:38
- FAQ
Jetzt Pflicht in Praxen und Kliniken:Was Sie zur elektronischen Patientenakte wissen müssenvon Dorthe Ferbermit Video1:38
KI in der Medizin
Künstliche Intelligenz statt Arztbesuch:Können KI-Chatbots den Gang zum Arzt ersetzen?von Anja Braunwarthmit Video4:55
Gesundheitsanalyse im Netz:KI-Diagnose per Selfie: Gut oder gefährlich?von Jan Schneider
Gesundheits-Apps mit KI:Individuelle Hilfe bei psychischer Belastungvon Andreas Kürtenmit Video5:12
KI und Psychotherapie:Kann ChatGPT eine Therapie ersetzen?von Carlotta Vogelpohlmit Video3:06
Urteil gegen Doctolib
Wearables und Gesundheitsapps
Stiftung Warentest hat geprüft:Was einen guten Smart-Ring auszeichnetvon Saskia Schüringmit Video6:32
- Kolumne
NANO & Terra X: Wissens-Kolumne:Überraschend erfolgreich: VR-Brille gegen Phobienvon Jens Foell
Diagnose per Gesundheits-App:Wie zuverlässig sind Symptom-Checker-Apps?von Thilo Hopertmit Video2:47
So funktionieren Ersthelfer-Apps:Schnelle Rettung aus der Nachbarschaftvon Anja Braunwarthmit Video5:29
Gesundheitsthemen in Sozialen Medien
Aktuelle Nachrichten zum Thema Gesundheit
Protonenpumpenhemmer richtig absetzen:Übertherapie mit Säureblockern kann gefährlich seinvon Thomas Förstermit Video4:55
Ruhigstellung statt Operation:Bänderriss am Sprunggelenk konservativ behandelnvon Andreas Kürtenmit Video4:47
Von Sonnenstich bis Hitzschlag:Wenn die Hitzewelle kommt: Hitze als Gesundheitsrisikovon Julia Tschakertmit Video5:01
Tag der Organspende:Nierentransplantation: Wie Organe von Spendern Leben rettenvon Christina-Maria Pfersdorfmit Video4:05
Chronisch entzündliche Darmerkrankung:Leben mit Morbus Crohn: Neue Therapien als Perspektivevon Thomas Bleichmit Video3:50
Schmerzpunkte im Muskelgewebe:Warum ein myofasziales Schmerzsyndrom oft unerkannt bleibtvon Silke Potthoffmit Video5:18
Weniger Kohlenhydrate, mehr Proteine:Linsen, Buchweizen und Co. - wie gut sind Pasta-Alternativen?von Lisa Jandimit Video3:23
Rauchstopp auf Rezept:Krankenkassen zahlen Medikamente zur Rauchentwöhnungvon Thomas Förstermit Video5:15
Welt-MS-Tag:Multiple Sklerose: Was Sport bei Betroffenen bewirktvon Caroline Beyer-Enkemit Video5:12
- FAQ
Die passende Sonnencreme finden:Was bei Sonnenschutz entscheidend istvon Ulrike Hauswaldmit Video1:21
Anstieg um 95 Prozent:Hautkrebs: Doppelt so viele Fälle wie vor 20 Jahrenmit Video0:23
Brioche-Burgerbrötchen wenig überzeugend:Öko-Test: Brioche-Buns oft zu salzig und pestizidbelastetvon Florence-Anne Kälblemit Video0:48