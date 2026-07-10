Der Daumen ist der wichtigste Finger. Ohne ihn kann man weder greifen noch etwas festhalten. Doch was tun, wenn das Daumengelenk ständig schmerzt und den Alltag einschränkt?

Was bei einer Arthrose im Daumengelenk hilft

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Ein Glas aufschrauben, einen Schlüssel umdrehen oder einen Knopf schließen: Wenn alltägliche Handgriffe nicht mehr gelingen und zur schmerzhaften Qual werden, ist meist eine Arthrose im Daumen die Ursache dafür. Frauen sind häufiger davon betroffen als Männer. Zudem hat, wer berufsbedingt immer kräftig zupacken muss, ein erhöhtes Risiko. Auch eine familiäre Veranlagung kann eine Rolle spielen.

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Was ist eine Rhizarthrose?

Bei der Rhizarthrose handelt es sich um den Gelenkverschleiß im Daumensattelgelenk. Der schützende Gelenkknorpel nutzt sich immer weiter ab und die Gelenkflächen reiben zunehmend aneinander. Handchirurg Bernd von Maydell ist auf die Behandlung von Rhizarthrose spezialisiert.

Was die Arthrose im Daumen so schmerzhaft macht, ist eine entzündliche Reizung der Gelenkinnenhaut. „ Dr. Bernd von Maydell, Handchirurg

Zu Beginn schmerzt der Daumen nur nach starker Belastung, im weiteren Verlauf treten die Schmerzen auch in Ruhephasen auf.

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Bei dauerhaften Schmerzen sollten Betroffene den Arzt aufsuchen. Er untersucht die Hand auf Schwellungen und Verformungen und überprüft die Beweglichkeit und Schmerzempfindlichkeit. Eine Röntgenaufnahme zeigt, wie weit die Arthrose im Gelenk fortgeschritten ist.

Daumen: Aufbau und Funktion Der Daumen ist der erste Finger der menschlichen Hand und zeichnet sich durch seine große Beweglichkeit aus. Er besteht im Gegensatz zu den anderen Fingern nur aus zwei Fingerknochen. Für seine Beweglichkeit sorgen drei Gelenke: das Daumengrundgelenk, das Daumensattelgelenk und das Daumenendgelenk.



Das Vieleckbein und der erste Mittelhandknochen bilden zusammen das Daumensattelgelenk. Es verbindet den Daumen mit der Hand und ist funktionell ein Kugelgelenk. Das Daumensattelgelenk ermöglicht das Abspreizen und Heranführen sowie das Beugen oder Strecken des Daumens und die Oppositionsbewegung.

Wie eine Rhizarthrose behandelt wird

Eine Rhizarthrose ist nicht heilbar. Die Symptome können jedoch gelindert werden. Bei Schmerzen helfen entzündungshemmende Medikamente wie Ibuprofen und Diclofenac. Wegen ihrer Nebenwirkungen sollten sie nur kurzfristig eingenommen werden.

Eine weitere Option sind Spritzen in das Gelenk. Kortison hilft gegen Schmerzen und Entzündungen. Hyaluronsäure wird als "Gelenkschmiere" eingesetzt. Die Behandlung wird aber nicht von der gesetzlichen Krankenkasse gezahlt. Entzündungshemmend wirkt auch eine Röntgenreizbestrahlung.

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Ergo- und Physiotherapie lockern und stärken die Muskulatur, außerdem stabilisieren sie das Gelenk. Das fördert auch den Austausch der Gelenkflüssigkeit, wodurch der Gelenkknorpel besser ernährt wird. Das Tragen einer Schiene oder Orthese entlastet das Daumensattelgelenk.

Was Betroffene selbst tun können



zum Heben schwerer Gegenstände beide Hände benutzen

schwere Taschen am Unterarm und nicht in der Hand tragen

Tätigkeiten meiden, bei denen die Hand wringen und drehen muss

Trotz Schmerzen gehört regelmäßige Bewegung der Hände zu den wichtigsten Maßnahmen. Handübungen helfen, die Muskulatur zu dehnen und zu stärken. Sie sollten jedoch keine weiteren Schmerzen verursachen.



Wärmende Bäder oder Kirschkernkissen helfen bei steifen Gelenken, allerdings nicht in akuten Entzündungsphasen mit Schwellungen und Rötungen. Hier kann Kälte die Beschwerden lindern. Betroffene sollten darauf achten, den Daumen im Alltag immer wieder zu entlasten. Dazu gehört:Trotz Schmerzen gehört regelmäßige Bewegung der Hände zu den wichtigsten Maßnahmen. Handübungen helfen, die Muskulatur zu dehnen und zu stärken. Sie sollten jedoch keine weiteren Schmerzen verursachen.Wärmende Bäder oder Kirschkernkissen helfen bei steifen Gelenken, allerdings nicht in akuten Entzündungsphasen mit Schwellungen und Rötungen. Hier kann Kälte die Beschwerden lindern.

Wann wird eine Arthrose im Daumen operiert?

Sind konservative Maßnahmen zunehmend wirkungslos, hilft oft nur noch eine Operation. Ziel ist es, die Schmerzen dauerhaft zu lindern und die Beweglichkeit sowie Greifkraft des Daumens zu verbessern oder wiederherzustellen.

Bei der Trapezektomie wird das Vieleckbein, ein Teil des Daumensattelgelenks, entfernt. Dadurch wird die schmerzhafte Knochen-auf-Knochen-Reibung im Gelenk beseitigt.

In der Lücke entsteht zunächst ein Bluterguss und später ein Narbenblock, der den entfernten Teil des Gelenks ersetzt. „ Dr. Bernd von Maydell, Handchirurg

Die Hand muss nach dem Eingriff für einige Wochen ruhiggestellt werden. Die meisten Patienten können sie nach etwa sechs bis zwölf Wochen wieder im Alltag einsetzen. Bis zum Wiedererlangen der vollen Belastbarkeit und Kraft können mehrere Monate vergehen.

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Für wen sich eine Daumensattelprothese eignet

Eine Daumensattelgelenkprothese kann eine Alternative zur Trapezektomie sein. Bei schwerer Osteoporose, bei fortgeschrittener Arthrose in weiteren Teilen der Hand sowie bei einer bereits erfolgten Trapezektomie kommt eine Prothese nicht infrage.

Moderne Prothesen haben mehrere Komponenten, die den natürlichen Gelenkaufbau nachbilden und eine hohe Beweglichkeit ermöglichen. Sie bestehen aus einem Schaft im Mittelhandknochen, einer Pfanne im Handwurzelknochen und einer dazwischenliegenden, frei beweglichen Kunststoffkugel. Der Eingriff dauert rund 60 Minuten und kann ambulant durchgeführt werden.

Nach der Operation wird die Hand für zwei bis drei Wochen ruhiggestellt. Danach können die Patienten ihre Hand wieder nach und nach vorsichtig im Alltag einsetzen.

Sowohl die Trapezektomie als auch Daumensattelgelenksprothesen sind heute etablierte Operationsverfahren. Beide können Schmerzen deutlich lindern und die Funktion der Hand verbessern.

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