  3. Merkliste
  4. Suche
Ratgeber
Gesundheit

Hyperkyphose der Brustwirbelsäule: Was bei einem Rundrücken hilft

Rundrücken im Alter:Hyperkyphose: Wenn sich die Wirbelsäule krümmt

von Silke Potthoff

|

Ein ausgeprägter Rundrücken ist häufig die Folge von Osteoporose oder Wirbelbrüchen. Warum eine frühe Diagnose wichtig ist und welche Therapie bei einer krankhaften Kyphose hilft.

Eine ältere Frau mit einem gekrümmten Rücken geht an einem Gehstock.

Vor allem Frauen nach den Wechseljahren und im höheren Alter können von einem osteoporotisch bedingten Rundrücken betroffen sein.

Quelle: dpa

Viele Menschen bemerken, dass sie im Laufe des Lebens kleiner werden und sich ihre Haltung verändert: Die Schultern fallen nach vorne, der obere Rücken rundet sich deutlich. Man bezeichnet dies als pathologische Kyphose oder Hyperkyphose, umgangssprachlich auch "Rundrücken" oder "Witwenbuckel" genannt. Dabei ist die natürliche Krümmung der Brustwirbelsäule nach hinten deutlich verstärkt.

Ein junger Patient ist mit Schulter-Problemen beim Arzt

Schmerzen in der Schulter können viele Ursachen haben. Nicht immer reichen konservative Verfahren wie eine Physiotherapie für eine erfolgreiche Behandlung aus.

07.08.2025 | 5:05 min

Neben der äußerlich sichtbaren Veränderung können Rückenschmerzen, Muskelverspannungen und Bewegungseinschränkungen auftreten. In schweren Fällen kann auch die Atmung beeinträchtigt werden, da sich der Brustkorb nicht mehr ausreichend ausdehnen kann.

Wie eine krankhafte Kyphose entsteht

Die Wirbelsäule hat von Natur aus eine doppelte S-Form. Im Bereich der Brustwirbelsäule ist eine leichte Krümmung (Kyphose) nach hinten normal. Wird der Krümmungswinkel größer, liegt eine Hyperkyphose vor. Die Folge ist eine vorgebeugte Haltung, bei der Kopf und Schultern nach vorne wandern.

Arm bei einer Operation mit blauem Licht

Wie Kunststoff und UV-Licht Frakturen heilen und warum vor allem ältere Menschen mit porösen Knochen von dem Verfahren profitieren.

06.03.2026 | 5:11 min

Friederike Schömig vom Centrum für Muskuloskeletale Chirurgie der Charité - Universitätsmedizin Berlin beobachtet eine Zunahme der Erkrankungen.

Die Zahl der pathologischen Kyphosen steigt aufgrund des modernen Lebensstils, der mit vermehrtem Sitzen einhergeht.

Prof. Dr. Friederike Schömig, Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie

Ursachen für einen Rundrücken sind vor allem Fehlhaltungen und muskuläre Dysbalancen, aber auch strukturelle Veränderungen der Wirbelkörper oder Wirbelbrüche - meist aufgrund von Osteoporose. Schmerzen führen oft zu Schonhaltungen, die den Rundrücken weiter verstärken.

Unterschiedliche Formen der krankhaften Kyphose

Modell einer Wirbelsäule

Taubheitsgefühle, Schmerzen in Rücken und Beinen sowie Lähmungserscheinungen sind typische Symptome für einen Bandscheibenvorfall – sie treten aber auch beim Wirbelgleiten auf.

22.08.2025 | 5:16 min

Wie ein Rundrücken diagnostiziert wird

Bei der körperlichen Untersuchung wird die Haltung beurteilt, die Beweglichkeit der Wirbelsäule geprüft und schmerzhafte Bereiche abgetastet. Zur genauen Beurteilung wird in der Regel eine Röntgenaufnahme angefertigt.

Anhand der Aufnahme wird der sogenannte Cobb-Winkel bestimmt, der das Ausmaß der Verkrümmung angibt. Ist er größer als 40 Grad, liegt eine krankhafte Kyphose vor. Besteht der Verdacht auf Osteoporose, wird zusätzlich eine Knochendichtemessung durchgeführt.

Grafik einer Wirbelsäule mit einem Bandscheibenvorfall

Ein Bandscheibenvorfall kann zu starken Schmerzen führen. Wann reichen konservative Therapien aus und in welchen Fällen ist eine Operation wirklich sinnvoll?

19.01.2026 | 4:57 min

Wie eine Hyperkyphose behandelt wird

Ein zentraler Baustein ist die Physiotherapie. Kräftigungsübungen für Rücken- und Bauchmuskulatur, Haltungsschulung und Gleichgewichtstraining helfen, die Wirbelsäule zu stabilisieren und Stürze zu vermeiden.

Betroffene müssen viel Eigeninitiative zeigen und die Übungen zu Hause täglich wiederholen, sagt Physiotherapeut René Rimkus. Außerdem solle man auch im Sitzen in Bewegung bleiben. "Die nächste Haltung ist immer die beste Haltung", erklärt Rimkus.

Fit und gesund mit Mini-Workouts
:Bewegungssnacks: Täglich fünf Minuten für mehr Fitness

Joggen, Zumba oder Fitness-Studio: Sport ist wichtig. Doch manchmal fehlen Zeit und Motivation dafür. Wie tägliche Bewegungssnacks von fünf bis zehn Minuten fit und gesund halten.
von Cornelia Petereit
mit Video7:50
frau trainiert zuhause mithilfe eines online-videos

Nur in schweren Fällen, etwa bei ausgeprägten Wirbelbrüchen oder sehr starker Krümmung, wird eine Operation, bei der die Wirbelsäule wieder aufgerichtet wird, in Betracht gezogen.

Häufigste Ursache einer ausgeprägten Kyphose im Alter ist Osteoporose, bei der die Knochendichte abnimmt und die Knochen poröser werden. Durch den Abbau der Knochensubstanz verlieren die Wirbelkörper an Stabilität. Es kann zu sogenannten Keilwirbeln kommen - kleine Einbrüche im Wirbelkörper, die die Krümmung verstärken.

Liegt eine Osteoporose vor, steht die Behandlung des Knochenschwunds im Vordergrund, etwa durch Vitamin-D-Gabe, kalziumreiche Ernährung und spezifische Medikamente. Wirbelbrüche und eine weitere Krümmung können dadurch vermieden werden.

Abgrenzung zu anderen Wirbelsäulen-Erkrankungen

Von der altersbedingten Hyperkyphose abzugrenzen ist der Morbus Scheuermann, der während des Wachstums im Jugendalter auftritt und ebenfalls zu einer verstärkten Krümmung der Brustwirbelsäule führt. Ursache sind Entwicklungsstörungen der Wirbelkörper.

Morbus Scheuermann

Die Wachstumsstörung Morbus Scheuermann kann Teenager treffen. Was hinter der Erkrankung steckt und welche Therapiemöglichkeiten es gibt.

20.01.2025 | 5:30 min

Bei der Skoliose handelt sich um eine seitliche Verbiegung der Wirbelsäule. Sie tritt häufig zusammen mit einer krankhaften Kyphose auf.

Welche Risiken drohen

Bleibt eine ausgeprägte Kyphose unbehandelt, kann sich die Fehlhaltung weiter verstärken. Chronische Schmerzen und eingeschränkte Beweglichkeit sind die Folge. Selbst eine Operation kann dann oft nicht mehr das gewünschte Ergebnis erreichen, weiß Friederike Schömig.

Es ist nicht immer möglich, eine starke Kyphose durch eine Operation wieder in den Normbereich zu korrigieren.

Prof. Dr. Friederike Schömig, Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie

Mit einer frühzeitigen Diagnose und konsequenter Therapie bestehen jedoch gute Chancen, Beschwerden zu lindern, die Haltung zu verbessern und die Lebensqualität im Alter zu erhalten.

Gartenarbeit ohne Schmerzen
:So kann man beim Gärtnern den Rücken schonen

Im Garten gibt es immer etwas zu tun. Damit Rücken und Gelenke nicht unnötig belastet werden, lohnt es sich, ein paar Tipps zu beachten. So bleibt die Gartenarbeit beschwerdefrei.
von Alice Schirasi
mit Video6:41
Eine Frau kniet beim Gärtnern auf dem Boden und hält sich den unteren Rücken, der ihr Schmerzen bereitet.

Icon von whatsapp
Quelle: dpa

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.

Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 12.03.2026, ab 09:05 Uhr.
Themen
GesundheitRückenschmerzen

Mehr zum Thema Rückenschmerzen

  1. Bandscheibenvorfall behandeln

    Wenn der Rücken ständig schmerzt:Bandscheibenvorfall operieren - ja oder nein?

    von Gunnar Fischer
    mit Video4:57
  2. Zwei Chirugen operieren in einem OP-Saal an einer Wirbelsäule.

    Wenn Wirbel verrutschen:Wirbelgleiten: Wann operiert werden muss

    von Olaf Schwabe
    mit Video5:16
  3. Ein Mann steht gekrümmt und hält sich den unteren Rücken.

    Lumbago: Akute Rückenschmerzen:So werden Sie einen Hexenschuss wieder los

    von Laren Müller
    mit Video5:04
  4. Ein Jugendlicher, der an Morbus Scheuermann leidet, mit einem sichtbaren Rundrücken, grafisch eingezeichnet.

    Krankhafte Fehlhaltung:Morbus Scheuermann bei Jugendlichen

    von Anja Braunwarth
    mit Video5:30

Weitere Gesundheits-Themen

  1. Ein Jogger in weißen Schuhen und schwarzer, kurzer Hose hält sich sein schmerzendes Knie.

    Unnötige Eingriffe bei Schmerzen im Knie:Meniskus: Warum nicht jeder Schaden operiert werden muss

    von Annette Kanis
    mit Video5:09
  2. Eine 3D-Aufnahme des Mikrobioms im Darmquerschnitt.

    Darmbakterien als Schutz und Therapie:Welchen Einfluss hat das Mikrobiom auf Darmkrebs?

    von Andreas Kürten
    mit Video5:03
  3. Eine Person steckt sich einen Ohrstöpsel in ihr Ohr.

    Alltagsgeräusche als tägliche Belastung:Hyperakusis: Wenn Hören zur Qual wird

    von Silke Potthoff
    mit Video5:21
  4. Ein junger Mann mit dunklen Haaren niest in ein Taschentuch.

    Heuschnupfen und Pollenallergie:Wie Allergiker die Pollensaison gut überstehen

    von Gunnar Fischer
    mit Video2:33