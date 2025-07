Hausärzte zur elektronischen Patientenakte: "ernüchternd"

Beier: Komplizierte Registrierung, anfällige Technik

Weiter betonte er, dass die Patientenakte in ihrer aktuellen Form "schlichtweg nicht alltagstauglich" sei. Es vergehe kaum eine Woche, in der die Praxen keine Probleme mit dem Zugriff auf Patientenakten hätten, kritisierte er.

Nur kleiner Teil der Versicherten nutzt E-Patientenakte

15 Jahre lang war die elektronische Patientenakte (ePA) in Planung, ab Januar wurde sie in drei Modellregionen getestet. Die ePA sei "ein Quantensprung in der Versorgung der Patienten", so der Intensiv- und Notfallmediziner Uwe Janssens.

15.01.2025 | 4:02 min