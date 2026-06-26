Endlich Urlaub! Doch bis zur Ankunft am schönen Strand erleiden viele Reisende schreckliche Stunden mit Kopfschmerzen und Übelkeit. Wie sich Reisekranke selbst helfen können.

Ob auf dem Schiff, im Auto oder beim Fliegen: Die Reise- oder Seekrankheit kann jeden treffen. Die Ursache ist dabei kein schwacher Magen, sondern ein Konflikt im Gehirn. Was hilft dagegen? 08.06.2026 | 3:14 min

Die Reisekrankheit, auch Kinetose genannt, plagt viele Menschen, die im Auto, Zug, Flugzeug oder auf einem Schiff beispielsweise in den Urlaub unterwegs sind. Kinder sind häufiger betroffen als Erwachsene.

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Warum die Reisekrankheit eine Kopfsache ist

Während einer Reise erhält das Gehirn viele widersprüchliche Signale, zum Beispiel von den Augen und dem Gleichgewichtssinn, etwa wenn man im Auto sitzt und auf das Handy guckt: Die Augen fixieren dann einen ruhenden Gegenstand, während der Gleichgewichtssinn jede Bewegung registriert. Im Gehirn kommen dadurch widersprüchliche Informationen an, erklärt Reisemediziner Tomas Jelinek:

Das Gehirn versteht nicht, was los ist in dem Moment, und das führt dann eben zu dieser Überreaktion im Brechzentrum. „ Prof. Dr. Tomas Jelinek, Reisemediziner, Berliner Centrum für Reise- und Tropenmedizin

Typische Anzeichen der Reisekrankheit

Müdigkeit, Kopfschmerzen und Schweißausbrüche zählen zu den häufigsten Symptomen. Es kann aber auch zu Schwindel oder Erbrechen kommen. Manche Menschen spüren die Symptome gleich zu Beginn einer Reise, andere erst später.

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Reisetabletten und Medikamente - Was hilft gegen Reiseübelkeit?

Es gibt einige rezeptfreie Medikamente gegen die Reisekrankheit mit dem Wirkstoff Dimenhydrinat. Er wirkt im Brechzentrum des Gehirns und verhindert, dass Symptome entstehen. Das Fatale ist: Viele Präparate mit diesem Wirkstoff können ähnliche Nebenwirkungen hervorrufen wie die Reisekrankheit selbst. Zusätzlich kann es zum Beispiel zu Mundtrockenheit oder Herzrasen kommen. Auf die Hinweise zur Einnahme sollte man achten, sagt der Apotheker David Bekerman:

Wenn man die Tablette erst einnimmt, wenn einem übel ist, ist die Wirkung einfach nicht stark genug. Man sollte sie mindestens eine Stunde vor Reisebeginn einnehmen. „ David Bekerman, Apotheker

Eine ähnliche Wirkung wie Medikamente sollen Akupressur-Armbänder auf das Brechzentrum ausüben, die gibt es ab fünf Euro pro Band aufwärts.

Eindeutige wissenschaftliche Beweise für ihre Wirksamkeit fehlen jedoch noch. Für Reisekranke, die keine Tabletten nehmen können oder wollen, seien sie aber unter Umständen einen Versuch wert, so Tomas Jelinek.

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Welche Hausmittel gegen die Reisekrankheit helfen

Ingwer haben schon die Seefahrer früher gegen Übelkeit auf See genommen. Studien haben laut Jelinek inzwischen eine Wirkung belegen können. Ingwer gibt es auch rezeptfrei in konzentrierter Form als Tropfen in der Apotheke.

Nahrungsmittel und Getränke können ebenfalls die Stärke der Symptome positiv beeinflussen. Vor und während der Reise ist leichte Kost empfehlenswert. Lebensmittel mit viel Salz oder Fett können die Symptome verstärken, genauso wie Alkohol und Kaffee. Auch Speisen mit viel Histamin, wie zum Beispiel Sauerkraut oder Thunfisch, sind nicht zu empfehlen.

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Mit der richtigen Platzwahl gegen Reiseübelkeit

Die Wahl des richtigen Platzes kann die Auswirkungen einer Reisekrankheit lindern. Im Auto sitzt man am besten vorne und guckt während der Fahrt auf die Straße, um widersprüchliche Signale an das Gehirn so weit wie möglich zu reduzieren. Im Zug ist dafür ein Platz am Fenster in Fahrtrichtung empfehlenswert und im Flugzeug an den Tragflächen. Auf dem Schiff ist eine Position in der Mitte für Betroffene am besten. Dazu der Reisemediziner Tomas Jelinek:

Also die richtige Platzwahl hilft jedem ein bisschen, aber manchen mehr, manchen weniger. Es gibt einfach Menschen, die sind empfindlicher für die Reisekrankheit als andere. „ Prof. Dr. Tomas Jelinek, Berliner Centrum für Reise- und Tropenmedizin

Daneben werden auch Accessoires wie spezielle Brillen gegen die Reisekrankheit angeboten, die die Beschwerden lindern sollen.

Wie Spezialbrillen Symptome lindern können Spezialbrillen gegen die Reisekrankheit gibt es von unterschiedlichen Herstellern. Die Preisspanne ist groß und liegt zwischen fünfzehn und 100 Euro. Die Brillengläser sind eingefasst in Ringe, die innen hohl sind. Darin befindet sich eine Flüssigkeit, die sich zum Beispiel beim Lesen während einer Autofahrt bewegt. So soll das Auge die gleichen Informationen zur Bewegung an das Gehirn senden wie der Gleichgewichtssinn.



Viele Experten sind skeptisch gegenüber solchen Hilfsmitteln. Laut Tomas Jelinek könne so eine Brille beim Einzelnen aber durchaus funktionieren.

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Dieser Beitrag wurde erstmals am 1. Juli 2024 veröffentlicht und am 26. Juni 2026 aktualisiert.