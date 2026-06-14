Kostenfalle Mietwagen:So vermeiden Sie Ärger mit dem Mietwagen im Urlaub
von Alexandra Scholz
Unnötige Versicherungen, versteckte Gebühren, Preisaufschläge: Mietwagen können zur Kostenfalle werden. Worauf bei der Buchung und vor Ort zu achten ist, um nicht draufzuzahlen.
Mit dem Start der Urlaubssaison 2026 beginnt auch wieder die Jagd nach Mietwagen-Schnäppchen. Denn für viele Urlauber gehört der Mietwagen am Ferienort einfach dazu. Im Idealfall läuft dabei alles glatt, doch immer wieder kommt es auch zu Problemen mit der Mietwagenfirma - und oft wird es teurer als bei der Buchung ersichtlich.
Welche versteckten Kosten gibt es in den Mietverträgen?
Verbraucherschützer warnen vor zusätzlichen Gebühren. So kann es zum Beispiel sein, dass zu Unrecht Flughafengebühren berechnet werden. Denn wer als Abholort den Flughafen gewählt hat, muss keine zusätzlichen Gebühren zahlen.
Um Tank- und Servicegebühren nach der Rückgabe zu vermeiden, sollte man lieber selbst volltanken, die Quittung aufbewahren und die Tankanzeige im Mietwagen vor der Rückgabe fotografieren. Damit kann man den Füllstand des Tanks nachweisen, falls der Verleiher das monieren sollte. Reinigungsgebühren fallen nur dann an, wenn das Fahrzeug übermäßig verschmutzt ist, was bei normalen Urlaubsfahrten eher selten der Fall sein dürfte.
Viele Reisende buchen schon im Buchungsportal eine Haftpflicht- und Kasko-Versicherung mit und sollen trotzdem vor Ort eine weitere Versicherung abschließen. Diese ist aber unnötig. Das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) rät sogar von einer Doppelversicherung ab, da bei einem Schaden oftmals die eine Versicherung auf die andere verweist und am Ende keine zahlen will.
Zu Unrecht gezahlte Gebühren können nach dem Urlaub oft im Rahmen des sogenannten Chargeback-Verfahrens über die eigene Kreditkarte, die bei der Buchung des Fahrzeugs verwendet wurde, zurückverlangt werden.
Außerdem kann das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) bei Problemen unterstützen, indem es zwischen den Parteien vermitelt.
Tipp: Wer vor Ort bei zusätzlichen Gebühren erst einmal "unter Vorbehalt" unterschreibt, hat es nachher leichter, das zu Unrecht gezahlte Geld zurückzubekommen.
Teurer im Alter: Warum Senioren bei Mietwagen draufzahlen
Viele Autovermietungen setzen ein Höchstalter von 70 bis 75 Jahren für Fahrer fest. Wer älter ist, zahlt drauf: Gebühren für Senioren können bis zu 20 Euro pro Tag betragen.
Verbraucherschützer weisen darauf hin, dass solche Extrakosten für die Kunden klar erkennbar sein müssen. Daher sollte man sein Alter direkt bei der Buchung angeben, um die tatsächlichen Endpreise inklusive möglicher Zuschläge angezeigt zu bekommen. Kleinwagen haben seltener Altersbeschränkungen als Luxusfahrzeuge. Einige Vermieter verlangen von älteren Fahrern ab 75 Jahren zusätzliche Dokumente wie ärztliche Atteste, die die Fahrtauglichkeit bestätigen, oder Versicherungsnachweise.
Mindestalter und Preisaufschläge für Fahranfänger
Die meisten Autovermieter bieten Mietwagen für Fahrer ab 21 Jahren an. Dies gilt für Klein- und Mittelklassefahrzeuge. Autos aus einer höheren Fahrzeugklasse geben viele Mietwagenfirmen sogar erst ab 25 oder 27 Jahren heraus.
Der ADAC weist darauf hin, dass einige Mietwagenanbieter eine Jungfahrergebühr erheben. Diese liegt je nach Anbieter zwischen fünf und 25 Euro pro Tag. Die Gebühr wird oft vor Ort bezahlt und ist nicht immer im Online-Preis enthalten. Außerdem zu beachten: Wer seinen Führerschein nicht mindestens schon ein Jahr hat, bekommt oft keinen Mietwagen.
Achtung bei der Fahrzeugrückgabe
Oft gibt es in den Flughafen-Parkhäusern riesige Etagen nur für die Rückgabe der Mietwagen. Hier ist es ganz wichtig, dass die Fahrer das Fahrzeug nicht einfach abstellen und den Schlüssel stecken lassen. Man sollte sich die Zeit für eine persönliche Fahrzeugübergabe nehmen, auch wenn man im Parkhaus länger nach einem Mitarbeiter suchen muss. So kann der Wagen vor Ort begutachtet werden und mögliche Schäden können direkt notiert werden.
Der Zustand des Fahrzeugs sollte bei Rückgabe unbedingt mit Fotos oder Handyvideos dokumentiert werden. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn eine persönliche Übergabe nicht möglich ist. Das gilt übrigens auch bei der Abholung, um Vorschäden festzuhalten. Wurden Extras wie Kindersitz oder Navigationssystem dazugebucht, sollte bei der Rückgabe kontrolliert werden, ob diese noch vorhanden sind. Auch hier ist eine Dokumentation von Vorteil.
Egal ob Senior oder Junior: Vor der Mietwagenbuchung lohnt sich auf jeden Fall der Preisvergleich im Netz. Dabei gilt: Angebote genau durchlesen, um mögliche Folgekosten im Blick zu haben.
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