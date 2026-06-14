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Ratgeber

Mietwagen im Urlaub: Kostenfallen und wichtige Versicherungen

Kostenfalle Mietwagen:So vermeiden Sie Ärger mit dem Mietwagen im Urlaub

von Alexandra Scholz

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Unnötige Versicherungen, versteckte Gebühren, Preisaufschläge: Mietwagen können zur Kostenfalle werden. Worauf bei der Buchung und vor Ort zu achten ist, um nicht draufzuzahlen.

Spielzeugautos und darauf verschiedene Schlagwörter wie Flughafengebühr, Verwaltungsgebühr, Kindersitzgebühr etc.

Ein Mietwagen sorgt für Mobilität im Urlaub. Doch viele zahlen am Ende drauf, weil wichtige Details übersehen werden. Diese Tipps helfen, die Kosten im Blick zu haben.

09.06.2026 | 5:35 min

Mit dem Start der Urlaubssaison 2026 beginnt auch wieder die Jagd nach Mietwagen-Schnäppchen. Denn für viele Urlauber gehört der Mietwagen am Ferienort einfach dazu. Im Idealfall läuft dabei alles glatt, doch immer wieder kommt es auch zu Problemen mit der Mietwagenfirma - und oft wird es teurer als bei der Buchung ersichtlich.

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Welche versteckten Kosten gibt es in den Mietverträgen?

Verbraucherschützer warnen vor zusätzlichen Gebühren. So kann es zum Beispiel sein, dass zu Unrecht Flughafengebühren berechnet werden. Denn wer als Abholort den Flughafen gewählt hat, muss keine zusätzlichen Gebühren zahlen.

Um Tank- und Servicegebühren nach der Rückgabe zu vermeiden, sollte man lieber selbst volltanken, die Quittung aufbewahren und die Tankanzeige im Mietwagen vor der Rückgabe fotografieren. Damit kann man den Füllstand des Tanks nachweisen, falls der Verleiher das monieren sollte. Reinigungsgebühren fallen nur dann an, wenn das Fahrzeug übermäßig verschmutzt ist, was bei normalen Urlaubsfahrten eher selten der Fall sein dürfte.

Hohe Selbstbeteiligung trotz Versicherung

Familie Krause hatte sich sehr auf den Urlaub gefreut. Doch bereits am ersten Tag fährt ihnen ein Motorrad ins Auto. Trotz eines Rundum-Versicherungsschutzes muss das Paar tief in die Tasche greifen.

06.11.2025 | 7:02 min

Viele Reisende buchen schon im Buchungsportal eine Haftpflicht- und Kasko-Versicherung mit und sollen trotzdem vor Ort eine weitere Versicherung abschließen. Diese ist aber unnötig. Das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) rät sogar von einer Doppelversicherung ab, da bei einem Schaden oftmals die eine Versicherung auf die andere verweist und am Ende keine zahlen will.

Zu Unrecht gezahlte Gebühren können nach dem Urlaub oft im Rahmen des sogenannten Chargeback-Verfahrens über die eigene Kreditkarte, die bei der Buchung des Fahrzeugs verwendet wurde, zurückverlangt werden.

Außerdem kann das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) bei Problemen unterstützen, indem es zwischen den Parteien vermitelt.

Tipp: Wer vor Ort bei zusätzlichen Gebühren erst einmal "unter Vorbehalt" unterschreibt, hat es nachher leichter, das zu Unrecht gezahlte Geld zurückzubekommen.

Kaja Adchayan steht vor einem grafischen Hintergrund in Pink und Schwarz. Neben ihr schwebt ein Smartphone mit einer Navigationskarte, im Hintergrund ist unscharf ein Auto und das Uber-Logo zu erkennen. Sie schaut skeptisch und hält eine Hand leicht erhoben, als würde sie die Funktionsweise oder die Folgen von Fahrdienst-Apps hinterfragen.

Günstig und bequem fahren - Uber macht’s möglich. Wer zahlt den Preis dafür? DEALS zeigt, wie Uber verdient, wie wenig oft bei den Fahrern ankommt und was Gesetzesverstöße damit zu tun haben.

27.04.2026 | 17:08 min

Teurer im Alter: Warum Senioren bei Mietwagen draufzahlen

Viele Autovermietungen setzen ein Höchstalter von 70 bis 75 Jahren für Fahrer fest. Wer älter ist, zahlt drauf: Gebühren für Senioren können bis zu 20 Euro pro Tag betragen.

Verbraucherschützer weisen darauf hin, dass solche Extrakosten für die Kunden klar erkennbar sein müssen. Daher sollte man sein Alter direkt bei der Buchung angeben, um die tatsächlichen Endpreise inklusive möglicher Zuschläge angezeigt zu bekommen. Kleinwagen haben seltener Altersbeschränkungen als Luxusfahrzeuge. Einige Vermieter verlangen von älteren Fahrern ab 75 Jahren zusätzliche Dokumente wie ärztliche Atteste, die die Fahrtauglichkeit bestätigen, oder Versicherungsnachweise.

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Mindestalter und Preisaufschläge für Fahranfänger

Die meisten Autovermieter bieten Mietwagen für Fahrer ab 21 Jahren an. Dies gilt für Klein- und Mittelklassefahrzeuge. Autos aus einer höheren Fahrzeugklasse geben viele Mietwagenfirmen sogar erst ab 25 oder 27 Jahren heraus.

Der ADAC weist darauf hin, dass einige Mietwagenanbieter eine Jungfahrergebühr erheben. Diese liegt je nach Anbieter zwischen fünf und 25 Euro pro Tag. Die Gebühr wird oft vor Ort bezahlt und ist nicht immer im Online-Preis enthalten. Außerdem zu beachten: Wer seinen Führerschein nicht mindestens schon ein Jahr hat, bekommt oft keinen Mietwagen.

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01.06.2026 | 6:21 min

Achtung bei der Fahrzeugrückgabe

Oft gibt es in den Flughafen-Parkhäusern riesige Etagen nur für die Rückgabe der Mietwagen. Hier ist es ganz wichtig, dass die Fahrer das Fahrzeug nicht einfach abstellen und den Schlüssel stecken lassen. Man sollte sich die Zeit für eine persönliche Fahrzeugübergabe nehmen, auch wenn man im Parkhaus länger nach einem Mitarbeiter suchen muss. So kann der Wagen vor Ort begutachtet werden und mögliche Schäden können direkt notiert werden.

Der Zustand des Fahrzeugs sollte bei Rückgabe unbedingt mit Fotos oder Handyvideos dokumentiert werden. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn eine persönliche Übergabe nicht möglich ist. Das gilt übrigens auch bei der Abholung, um Vorschäden festzuhalten. Wurden Extras wie Kindersitz oder Navigationssystem dazugebucht, sollte bei der Rückgabe kontrolliert werden, ob diese noch vorhanden sind. Auch hier ist eine Dokumentation von Vorteil.

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Der ADAC bemängelt Online-Funktionen bei Autos. Diese sind nur für einen begrenzten Zeitraum kostenfrei nutzbar und werden danach zu teuren Abos. Worauf sollte man besonders achten?

13.02.2026 | 0:39 min

Egal ob Senior oder Junior: Vor der Mietwagenbuchung lohnt sich auf jeden Fall der Preisvergleich im Netz. Dabei gilt: Angebote genau durchlesen, um mögliche Folgekosten im Blick zu haben.

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Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 09.06.2026 ab 09:05 Uhr.
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Urlaub

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