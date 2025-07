"Guter UV-Schutz besteht aus mehreren Maßnahmen", erklärt Daniela Weiskopf. Im Strahlenschutz werden diese unter "Vermeiden, bekleiden, Sonnencreme nutzen" zusammengefasst.Dabei bedeutet "Vermeiden" die Empfehlung: Ab einem UV-Index von 3 in der Mittagszeit zwischen 11 und 15 Uhr Schatten aufsuchen; bei sehr hohen UV-Intensitäten ab einem UV-Index von 8 über die Mittagszeit möglichst nicht draußen aufhalten und den ganzen Tag über im Schatten bleiben oder in dieser Zeit gar nicht erst rausgehen. "Der UV-Schutz durch Kleidung steht an zweiter Stelle dabei noch vor dem Gebrauch von Sonnencreme."