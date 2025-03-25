  3. Merkliste
Krebs - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Krebs

|
Krebs entsteht durch unkontrolliertes Zellwachstum, dabei können sich Tumore und Metastasen im Körper bilden. Die Krankheit kann auf unterschiedliche Arten auftreten: Leukämie, Hautkrebs, Brustkrebs, Prostatakrebs, Lungenkrebs, Darmkrebs und viele mehr. ZDFheute informiert zum Thema Krebs aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zum Thema Krebs

Statistik zu Krebserkrankungen

Krebsfrüherkennung

Organe im Scan

Wie sinnvoll ist Krebsfrüherkennung?

Früherkennung von Krankheiten
Wie Männer und Frauen vorsorgen können

Krebs: Forschung und Therapien

  1. Ein Arzt zeigt auf ein Röntgenbild einer von Krebs befallenen Lunge.

    Medikament BNT327 :Neue Hoffnung in der Krebsforschung

    von A. Stern/ K. Remen
    Video2:24
  2. Rheinland-Pfalz, Mainz: Fahnen wehen vor dem Büro- und Laborgebäude des Pharmaunternehmens Biontech.

    Erste Medikamente 2026 erwartet:Krebstherapie: Biontech hofft auf Durchbrüche

    von Mischa Erhardt
    mit Video1:01
  3. Hirnforschung: Hoffnung auf Heilung - Hirntumor-Netzwerk erklärt Rückkehr von Krebs

    Preis für Forschungsdurchbruch:Wie Krebszellen im Gehirn kommunizieren

    mit Video6:01
  4. KI gegen Krebs

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:KI in der Krebstherapie

    von Petra Otto / Jorina Stuber
    Video2:31
  5. Eine Patientin erhält eine Chemotherapie per Infusion. Ein Arzt sitzt ihr im Gespräch gegenüber.

    Onkologische Kardiologie:Wenn Krebsmedikamente das Herz schädigen

    von Thomas Förster
    mit Video5:09
  6. Illustration, De Tijd
    Exklusiv

    Umstrittene Therapie:Wenn Krebs zum fragwürdigen Geschäft wird

    von S. Baumann, K. Belousova, L. Hruschka, E. Klotsikas
    mit Video11:11
  7. Dr. Christoph Specht und Andrea Ballschuh

    Behandlungsmöglichkeiten:Krebs - eine der häufigsten Erkrankungen

Der Umgang mit der Diagnose

Liz sitzt vor einem Spiegel, schaut in die Kamera und zieht ihre Perücke ab.

37 Grad Leben: Fuck Cancer

Leben mit Krebs
Surfen als Therapie

Brustkrebs

  1. Sarah bekommt mit 29 Jahren die Diagnose Brustkrebs

    Krebskrank und Kinderwunsch:Brustkrebs mit 29: "Leben auf Pause"

    von Luisa Houben
    mit Video27:10
  2. Mammographer with screening employee during a breast cancer examination by an employee of Population Research Netherlands.

    Nachrichten | heute:Junge Frauen mit Brustkrebs

    von Luisa Houben
    Video1:35
  3. Die Aufnahmen eines Mammographie-Screenings im Vordergrund mit der durchleutchteten Brust.

    Umfassende Studie bestätigt:Brustkrebs-Screening senkt Sterblichkeit klar

    mit Video0:28
  4. Dokumentarfilm "Pink Power"

    Dokumentarfilm:"Pink Power": Kraft gegen Krebs

    von Annette Yang
    Video2:21

Lungenkrebs

  1. Arzt betrachtet Röntgenbildaufnahme mit Lungenkrebs.

    Hoffnung dank neuer Therapien:Lungenkrebs früh erkennen und behandeln

    von Corinna Klee
    mit Video5:25
  2. Die computertomographische Aufnahme einer Lunge im Jenaer Uni-Klinikum zeigt deutlich einen ausgeprägten Lungenkrebs (eingekreist).
    FAQ

    Kassenleistung ab April 2026? :Lungenkrebs-Früherkennung für Raucher soll kommen

  3. Archiv: Eine Hand hält eine Zigarette am 06.06.2012 in Berlin.

    Rauchstopp :Letzte Zigarette - so erholt sich der Körper!

Prostatakrebs

  1. Früherkennung Prostatakrebs: Neue Hinweise

    Prostatakrebs-Früherkennung:Keine Tastuntersuchungen mehr

    Video2:24
  2. Die grafische Dartsellung von Blase und der darunter liegenden Prostata beim Mann.

    Häufigste Krebsart bei Männern:Prostatakrebs: Wie man ihn heute behandeln kann

    von Janina Janka
    mit Video5:07

Darmkrebs

  1. Computergrafik Darmkrebs
    Interview

    Neue Forschungen zu Darmkrebs:Forscher wollen Frühwarnsystem entwickeln

    mit Video29:50
  2. Eine übergewichtige Frau untersucht das Fettgewebe um ihren Bauch.

    Unterschätzter Risikofaktor:Übergewicht erhöht Gefahr für Darmkrebs

    von Anja Braunwarth
    mit Video5:11

Blutkrebs

  1. Ein Mann bekommt mit einem Wattestäbchen an der Wangenschleimhaut einen Abstrich gemacht.

    Chance auf Heilung bei Blutkrebs:Leukämie: Leben retten mit Stammzellspende

    von Manuela Christ
    mit Video5:07
  2. Stammzellspender Lukas aus Leipzig war der erste Spender, der aus der Aktion von Joko & Klaas und der DKMS hervorgegangen ist
    FAQ

    Diagnose Blutkrebs:Wie Stammzellenspenden Leben retten können

    von Niklas Landmann
  3. Junge Frau liegt schwer krank mit Krebs im Bett eines Krankenhauses

    Diagnose Krebs:Leukämie - der Weg zurück in den Alltag

    Video5:08

Blasenkrebs

Bild von einer Blasenspiegelung. Zu sehen ist die Blasenschleimhaut mit einem Tumor, der mittels Elektroschlinge abgetragen wird.

Symptome für Blasenkrebs ernst nehmen

Hautkrebs

  1. Ein männlicher Patient unterzieht sich einem Hautscreening.

    Sonne als Gesundheitsrisiko:Weißer Hautkrebs: "Dramatischer Zuwachs"

    von Annette Kanis
    mit Video5:05
  2. Ein Arzt untersucht in der Praxis die Hautpartie eines Patienten

    88 Prozent mehr Fälle als 2003:Starker Anstieg von Hautkrebsbehandlungen

    mit Video5:05
  3. mRNA-Impfstoff

    Malignes Melanom:Weniger Rückfälle nach Impfung bei Hautkrebs

    von Thomas Förster
    mit Video4:53
  4. Eine Frau fotografiert mit dem Smartphone ein Muttermal auf ihrer Brust.

    Hautkrebs erkennen:Wie zuverlässig sind Hautscreening-Apps?

    von Gunnar Fischer
    mit Video5:27

Kinder und Krebs

  1. Grafik von eienr Krebszelle und zwei menschlichen Körpern und ein Ausrufezeichen

    Für Kinder erklärt: Krebs:Fragen und Antworten zum Thema Krebs

  2. Das Krebsforschungszentrum rechnet mit mehr Krebsfällen. Archiv.

    Krebsbehandlung von Kindern:Schnellere Verfahren zur Therapieforschung

    von Jorina Stuber
  3. 3D-Druck von Tabletten für Kinder am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

    Neues Mittel bei Chemotherapie:Kinder-Pillen aus dem 3D-Drucker

    von Nico Marsänger
  4. Eine Hand hält den Holzstempel mit der Aufschrift "Diagnose Krebs" in die Luft.

    Kinder krebskranker Eltern:Wie man Kindern die Diagnose Krebs erklärt

    von Andreas Kürten

