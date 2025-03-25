Krebs - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Krebs |

Krebs entsteht durch unkontrolliertes Zellwachstum, dabei können sich Tumore und Metastasen im Körper bilden. Die Krankheit kann auf unterschiedliche Arten auftreten: Leukämie, Hautkrebs, Brustkrebs, Prostatakrebs, Lungenkrebs, Darmkrebs und viele mehr. ZDFheute informiert zum Thema Krebs aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.