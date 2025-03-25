Krebs - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Krebs
Krebs entsteht durch unkontrolliertes Zellwachstum, dabei können sich Tumore und Metastasen im Körper bilden. Die Krankheit kann auf unterschiedliche Arten auftreten: Leukämie, Hautkrebs, Brustkrebs, Prostatakrebs, Lungenkrebs, Darmkrebs und viele mehr. ZDFheute informiert zum Thema Krebs aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zum Thema Krebs
Nachrichten | hallo deutschland:Badesalz-Comedian Gerd Knebel ist totvon Markus RosendahlVideo1:04
Filmstar an Krebs gestorben:Schauspielerin Brigitte Bardot in Saint-Tropez beigesetztmit Video0:48
Ohne Alkohol ins neue Jahr starten:Dry January: So profitiert der Körper vom Alkoholverzichtvon Laren Müllermit Video4:09
Journalistin hatte Leukämie:Kennedy-Enkelin Tatiana Schlossberg stirbt mit 35 Jahrenmit Video0:24
Nachrichten | hallo deutschland:Patrice und Daniel Aminati sind getrenntvon Maya ZanettinVideo1:15
2023 rund 518.000 Neuerkrankungen:RKI: Überlebenschancen bei Krebs steigenmit Video0:26
Statistik zu Krebserkrankungen
2023 rund 518.000 Neuerkrankungen:RKI: Überlebenschancen bei Krebs steigenmit Video0:26
88 Prozent mehr Fälle als 2003:Starker Anstieg von Hautkrebsbehandlungenmit Video5:05
Krebsfrüherkennung
Krebs: Forschung und Therapien
Medikament BNT327 :Neue Hoffnung in der Krebsforschungvon A. Stern/ K. RemenVideo2:24
Erste Medikamente 2026 erwartet:Krebstherapie: Biontech hofft auf Durchbrüchevon Mischa Erhardtmit Video1:01
Preis für Forschungsdurchbruch:Wie Krebszellen im Gehirn kommunizierenmit Video6:01
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:KI in der Krebstherapievon Petra Otto / Jorina StuberVideo2:31
Onkologische Kardiologie:Wenn Krebsmedikamente das Herz schädigenvon Thomas Förstermit Video5:09
Umstrittene Therapie:Wenn Krebs zum fragwürdigen Geschäft wirdvon S. Baumann, K. Belousova, L. Hruschka, E. Klotsikasmit Video11:11
Behandlungsmöglichkeiten:Krebs - eine der häufigsten Erkrankungen
Der Umgang mit der Diagnose
Brustkrebs
Krebskrank und Kinderwunsch:Brustkrebs mit 29: "Leben auf Pause"von Luisa Houbenmit Video27:10
Nachrichten | heute:Junge Frauen mit Brustkrebsvon Luisa HoubenVideo1:35
Umfassende Studie bestätigt:Brustkrebs-Screening senkt Sterblichkeit klarmit Video0:28
Dokumentarfilm:"Pink Power": Kraft gegen Krebsvon Annette YangVideo2:21
Lungenkrebs
Hoffnung dank neuer Therapien:Lungenkrebs früh erkennen und behandelnvon Corinna Kleemit Video5:25
Kassenleistung ab April 2026? :Lungenkrebs-Früherkennung für Raucher soll kommen
Rauchstopp :Letzte Zigarette - so erholt sich der Körper!
Prostatakrebs
Prostatakrebs-Früherkennung:Keine Tastuntersuchungen mehrVideo2:24
Häufigste Krebsart bei Männern:Prostatakrebs: Wie man ihn heute behandeln kannvon Janina Jankamit Video5:07
Darmkrebs
Neue Forschungen zu Darmkrebs:Forscher wollen Frühwarnsystem entwickelnmit Video29:50
Unterschätzter Risikofaktor:Übergewicht erhöht Gefahr für Darmkrebsvon Anja Braunwarthmit Video5:11
Blutkrebs
Chance auf Heilung bei Blutkrebs:Leukämie: Leben retten mit Stammzellspendevon Manuela Christmit Video5:07
Diagnose Blutkrebs:Wie Stammzellenspenden Leben retten könnenvon Niklas Landmann
Diagnose Krebs:Leukämie - der Weg zurück in den AlltagVideo5:08
Blasenkrebs
Hautkrebs
Sonne als Gesundheitsrisiko:Weißer Hautkrebs: "Dramatischer Zuwachs"von Annette Kanismit Video5:05
88 Prozent mehr Fälle als 2003:Starker Anstieg von Hautkrebsbehandlungenmit Video5:05
Malignes Melanom:Weniger Rückfälle nach Impfung bei Hautkrebsvon Thomas Förstermit Video4:53
Hautkrebs erkennen:Wie zuverlässig sind Hautscreening-Apps?von Gunnar Fischermit Video5:27
Kinder und Krebs
Für Kinder erklärt: Krebs:Fragen und Antworten zum Thema Krebs
Krebsbehandlung von Kindern:Schnellere Verfahren zur Therapieforschungvon Jorina Stuber
Neues Mittel bei Chemotherapie:Kinder-Pillen aus dem 3D-Druckervon Nico Marsänger
Kinder krebskranker Eltern:Wie man Kindern die Diagnose Krebs erklärtvon Andreas Kürten
