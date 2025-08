Biontech: Krebstherapien sollen Unternehmen voranbringen

In der Disziplin Sprint hat Biontech seine Qualitäten unter Beweis gestellt: In Rekordtempo hatten die Mainzer während der Corona-Pandemie einen Impfstoff entwickelt und als erstes Unternehmen weltweit zur Zulassung gebracht. Nun übt sich Biontech in der Disziplin Marathon - es geht um die Entwicklung neuer Krebstherapien.

Biontech zahlt mit Corona-Milliarden seine Forschung

20 Krebsmedikamente in fortgeschrittener klinischer Phase

Das seien sehr fortgeschrittene Phasen, erklärt Laetitia Gerbes. So will Biontech schon im kommenden Jahr mit ersten Krebsmedikamenten auf den Markt kommen. 2030 sollen dann mRNA-Therapien folgen.

Kooperation mit Bristol Myers Squibb

In Deutschland erkranken jährlich rund 500.000 Menschen an Krebs. Der Anteil der Männer liegt etwas höher. Nur etwa fünf bis zehn Prozent der Erkrankungen sind erblich bedingt.

BNT237 wurde in China entwickelt

Anders als der Corona-Wirk- und Impfstoff wurde BNT327 aber nicht in Mainz, sondern in China entwickelt - bei einem Unternehmen namens Biotheus. Ende 2024 haben die Mainzer die Chinesen für rund eine Milliarde Dollar übernommen.

"Es geht darum, die Immunantwort des menschlichen Körpers zielgerichtet zu initiieren", so Pharma-Analyst Thomas Schiessle aus dem unabhängigen Analystenhaus equi.ts. "Dazu hat man sich Biotheus gekauft, denn die haben in dieser Richtung einige aussichtsreiche Kandidaten im Portfolio."

Biontech will Curevac übernehmen

Sondern dadurch ist man in Mainz auch in der Lage, einen schon lange währenden Patentstreit aus dem Weg zu räumen.

Hoffnung auf Durchbruch wie beim Corona-Impfstoff

Im abgelaufenen Geschäftsquartal zeigt sich, was bildlich gesprochen die Umstellung von Sprint auf Marathon bedeutet: Während Biontech in den Corona-Jahren Milliardengewinne ausweisen konnte, fielen in den vergangenen drei Monaten Verluste in Höhe von rund 386 Millionen Euro an. Unter anderem die hohen Kosten für Forschung und Entwicklung schlagen ins Kontor.