Winkler hat herausgefunden, dass Hirntumorzellen in aktiver Kommunikation mit gesunden Nervenzellen stehen - ein bisher völlig unterschätzter Mechanismus, der das Tumorwachstum antreibt und womöglich die Resistenz gegen herkömmliche Behandlungen erklärt. Die Erkenntnisse könnten die Therapie von Hirntumoren grundlegend verändern.

Tumorzellen bilden intelligentes Netzwerk

Glioblastome, die aggressivste Form von Hirntumoren, wachsen nicht nur invasiv in gesundes Gewebe hinein. Sie organisieren sich auch in einem hochkomplexen Netzwerk.

Winkler und sein Team konnten erstmals zeigen, dass diese Tumorzellen funktional miteinander verbunden sind und regelrechte synaptische Kontakte mit gesunden Nervenzellen eingehen. Ähnlich wie Neuronen kommunizieren die Tumorzellen über elektrische Impulse und stimulieren sich gegenseitig zum Wachstum. "Diese Netzwerke sind fast intelligent", so Winkler.

Sie verstehen, was im Gehirn passiert, und reagieren darauf - etwa indem sie sich nach einer Operation gezielt reparieren.

... ist der am häufigsten auftretende bösartige Hirntumor bei Erwachsenen. Ein Glioblastom entwickelt sich aus den Gliazellen des Gehirns und tritt vor allem bei älteren Menschen auf. Er wächst schnell, ist schwer zu behandeln und führt meist innerhalb weniger Jahre zum Tod. Die Standardtherapie besteht aus einer Kombination von Operation, Bestrahlung und Chemotherapie, bekannt als das sogenannte Stupp-Schema.

Kommunikationswege als Schwachstelle

Diese Erkenntnis stellt das bisherige Bild vom Tumor als reinem Zellklumpen in Frage. Gleichzeitig eröffnet sie neue Möglichkeiten der Diagnostik und Behandlung.

