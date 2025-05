Fußballerin Pfluger: "Überlebt zu haben, ist mein größter Sieg"

Familie und Freunde extrem wichtig für Pfluger

Die 31-Jährige von der SGS Essen hat am Wochenende ihre aktive Laufbahn beendet. Ein Schritt, den sie ganz bewusst gewählt hat. "Ich freue mich, nun mehr Zeit zu haben am Wochenende, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, bei Familienfeiern dabei zu sein", sagt Pfluger gegenüber ZDFheute.

Denn gerade ihre Familie und ihre Freunde sind Pfluger extrem wichtig: "Ohne sie hätte ich das zu 100 Prozent nicht geschafft." In schweren Zeiten "haben sie mir sehr viel Rückhalt gegeben". Und schwere Zeiten hat Pfluger in ihrem Leben wahrlich durchleben müssen.

Pfluger erkrankte als Jugendliche an Leukämie

Zwei Mal bekam sie als Jugendliche die Diagnose Leukämie, Blutkrebs. Zum ersten Mal mit 14, dann erneut mit 16 Jahren. Ihre Karriere als Fußball-Profi war zu diesem Zeitpunkt schon längst im Gange. Gerade die zweite Schocknachricht kurz vor ihrem 16. Geburtstag erwischte sie in einer Phase, in der sie sich mit der U-Nationalmannschaft auf ein großes Turnier freute. "Als die Diagnose kam, wusste ich: Das wird wohl nichts. Aber daraus habe ich dann die Kraft gezogen, mir zu sagen, dass ich beim nächsten Mal dabei bin."

Diese Einstellung bestimmt seither Pflugers Leben. "Niemals aufgeben, immer weitermachen, das Positive sehen", rät sie anderen Menschen, die in vermeintlich ausweglosen Situationen festsitzen. "Man sollte sich ein Ziel setzen, das man unbedingt erreichen möchte." Bei ihr war das der Fußball, der sie in ihren Gedanken immer begleitete und sie sich deswegen sicher war, dass sie wieder zurückkommen werde. Ihr größter Sieg sei es, "überlebt zu haben", sagt sie.

Treffen mit Knochenmarksspenderin ein "toller Moment"

Ihr Überleben und damit ihre Rückkehr in den Fußball wären ohne eine Knochenmarksspende nicht möglich gewesen. Ihre Spenderin, eine US-Amerikanerin, hat sie 2018 auch getroffen, an Weihnachten in deren Wahlheimat Puerto Rico. "Das war ein toller Moment", so Pfluger, "aber nicht wirklich greifbar, weil man die Person nicht kennt".