Bayer-Tochter: Monsanto schließt Milliarden-Vergleich im Glyphosat-Streit

Befreiungsschlag in den USA: Die Bayer-Tochter Monsanto hat in den USA einen Milliarden-Vergleich zu Glyphosat-Klagen geschlossen. Die Klagen belasteten Bayer seit Jahren.

Die Bayer-Tochter Monsanto hat im milliardenschweren Rechtsstreit um mutmaßliche Krebsrisiken seines Unkrautvernichters Glyphosat einen Milliarden-Vergleich geschlossen. Laut Ad-hoc-Mitteilung des Konzerns stehen für den Sammelvergleich maximal 7,25 Milliarden US-Dollar über bis zu 21 Jahre zur Verfügung. Die Auszahlungen seien gedeckelt und sollen jährlich abnehmen.

Das Unternehmen verspricht sich davon mehr finanzielle Planungssicherheit. Bayer hatte sich mit der rund 63 Milliarden Dollar teuren Übernahme des Glyphosat-Entwicklers Monsanto 2018 eine Klagewelle ins Haus geholt. Der Konzern hat seither rund zehn Milliarden Dollar für Vergleiche gezahlt und für die zuletzt etwa 65.000 offenen Verfahren Rückstellungen von knapp sieben Milliarden Euro gebildet.

Krebsforschungsagentur: Glyphosat "wahrscheinlich krebserregend"

Die Vorwürfe gegen Glyphosat hat Bayer stets zurückgewiesen und verweist auf umfangreiche Studien sowie Bewertungen von Regulierungsbehörden wie der EPA. Demgegenüber steht die Einschätzung der Krebsforschungsagentur IARC der Weltgesundheitsorganisation, die den Wirkstoff 2015 als "wahrscheinlich krebserregend" eingestuft hatte. Darauf stützen sich die Kläger.

Um die Risiken zu senken, stoppte Bayer den Verkauf glyphosathaltiger Produkte an US-Privatkunden bereits 2023.

Mehr Informationen in Kürze.