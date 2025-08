Bayer-Aktie steigt: Schafft der Pharmakonzern den Turnaround?

Die Bayer-Aktie steigt nach langer Talfahrt wieder - wie ist die Lage beim Pharma-Konzern? Quelle: dpa

Die Aktionäre der Bayer AG dürften sich seit einiger Zeit verwundert die Augen reiben. Zehn lange Jahre war der Aktienkurs auf Talfahrt, stürzte seit 2015 von 145 Euro auf nur noch unter 19 Euro Ende vergangenen Jahres. Das entspricht einem Minus von mehr als 80 Prozent.

Ein Hauptgrund: die 60 Milliarden Euro teure Übernahme des Agrarchemieproduzenten Monsanto mit dem Unkrautvernichter Roundup und dem Wirkstoff Glyphosat. Viele Klagen und Schadenersatzforderungen in den USA belasten seitdem den Konzern. Doch Anfang des Jahres setzte die Erholung ein. Und viele fragen sich: Was ist da los in Leverkusen?

Bayer-Aktie erholt sich: Neuer Vorstand baut Konzern um

Der Texaner Bill Anderson, seit Mitte 2023 Vorstandsvorsitzender der Bayer AG, baut den Konzern rigoros um, auch auf Kosten vieler gut bezahlter Managementposten. Gerade erst wurde sein Vertrag vorzeitig verlängert. Die Entwicklung in den ersten Monaten vor allem im Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten sei ermutigend, sagte er bei der Vorlage der Halbjahreszahlen.

Die zweite Jahreshälfte wird von weiteren Fortschritten bei allen strategischen Prioritäten, weiteren Markteinführungen und geopolitischen und währungsbedingten Herausforderungen geprägt sein. „ Bill Anderson, Vorstandsvorsitzender Bayer AG

Doch wann macht sich das in der Bilanz und beim Aktienkurs bemerkbar? Jedenfalls hat der Konzern die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2025 angehoben - vor allem wegen der guten Entwicklung der Pharmasparte. Aber auch das Agrargeschäft Crop Science lieferte hohe Gewinne.

Konzern mit 1,7 Milliarden Euro Rückstellungen im zweiten Quartal

Allerdings bleiben ebenso hohe Risiken, vor allem wegen der weiterhin anhängigen Glyphosat-Klagen und der giftigen und krebsauslösenden Chlorverbindung PCB, die Monsanto bis in die 1970er Jahre produziert hat. Die Kläger machen die inzwischen verbotene Chemikalie unter anderem für Hirnschäden verantwortlich.

Für beide Komplexe habe Bayer allein im zweiten Quartal 1,7 Milliarden Euro zurückstellen müssen. Das alles liege "wie Blei auf dem Aktienkurs" und müsse vom Tisch, sagt Ingo Speich von Deka Investment.

Jegliche Kursfantasie wird dadurch auch zunichtegemacht, sodass das allererste Ziel sein muss, die Klagewelle einzudämmen oder im Idealfall komplett zurückzuführen. „ Ingo Speich, Deka Investment

Matthias Berninger, Leiter des Bereichs Öffentlichkeit und Nachhaltigkeit bei Bayer, sieht den Konzern dagegen dennoch auf einem guten Weg. Bayer sei sowohl mit "der Klageindustrie" als auch mit der Politik im Dialog, um die Probleme zu lösen.

Monsanto-Klage: Vergleich mit Klägerkanzlei

So verstärkte Bayer unter der Führung von Bill Anderson beispielsweise die Lobbyarbeit in den USA, um Gesetzesänderungen zu erwirken. Zudem hat der Konzern gerade einen größeren Vergleich mit einer Klägerkanzlei erreicht. Von ursprünglich 192.000 angemeldeten Ansprüchen seien jetzt noch 61.000 offen, so Matthias Berninger im Gespräch mit dem ZDF.

Je besser wir das Thema in den Griff kriegen, desto mehr werden unsere Innovationen in den Vordergrund rücken und damit Bayer auch wieder auf die Erfolgsspur kommen. „ Matthias Berninger, Leiter des Bereichs Öffentlichkeit und Nachhaltigkeit Bayer AG

Gerade erst habe man beispielsweise die Zulassung für den neuartigen Unkrautvernichter Icafolin in den USA, Brasilien Kanada und Europa beantragt. Glyphosat werde aber, so Berninger, weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Icafolin könne ihn nicht ersetzen.

Icafolin wird Landwirten da helfen, wo Glyphosat heute nicht mehr hilft, zum Beispiel bei Gräsersorten, die sich durch den Klimawandel ausbreiten. „ Matthias Berninger, Leiter des Bereichs Öffentlichkeit und Nachhaltigkeit Bayer AG

Investment-Experte: Bayern muss mehr in Forschung stecken

Investoren und Aktionäre drängen daher darauf, dass Bayer die Kostenrisiken im Zusammenhang mit Glyphosat und PCB in den Griff bekommt. Das müsse oberstes Ziel sein. Zudem müsse mehr in Forschung und Entwicklung investiert werden.

Bayer muss unbedingt die Pharma-Pipeline stärken, denn bei allen Diskussionen über die Agrarsparte liegt die Zukunft von Bayer im Pharma-Geschäft. „ Ingo Speich, Deka Investment