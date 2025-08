Lieferengpässe: Warum viele Medikamente Mangelware sind

Nicht in jeder Apotheke sind die Regale gut gefüllt. Der Grund ist der Mangel an Medikamenten.

Prof. Ulrike Holzgrabe, Pharmazeutin an der Universität Würzburg

Im Augenblick fehlen Antibiotika, manche Substanzen sind so wichtig, dass wir sie nicht ersetzen können.

Antibiotika sind lebensrettend. Gleichzeitig zählt die WHO Antibiotikaresistenzen zu den größten Gesundheitsgefahren weltweit. Eine neue App soll dabei helfen, Antibiotika seltener und gezielter einzusetzen.

Billigproduktion in Fernost - ein Bumerang

Besonders wichtig für die Versorgung sind sogenannte Generika, die Nachahmer-Produkte. Sie sind qualitativ identisch mit den Originalen. Jahrzehntelang verlagerte die Generika-Industrie ihre Produktion in Länder mit niedrigen Lohn- und Umweltstandards. Heute sitzen mehr als die Hälfte der Wirkstoffhersteller in Asien.

Prof. Ulrike Holzgrabe, Pharmazeutin an der Universität Würzburg

Holzgrabe erklärt, sind in China Häfen wie Shanghai wegen Corona-Lockdowns oder Sturmwarnungen dicht, "können die Hersteller keine Wirkstoffe mehr liefern". Die internationalen Lieferketten seien damit fragiler geworden.

Generika - das Rückgrat unter Druck

Generika-Hersteller decken rund 90 Prozent der Arzneimittelversorgung ab - verdienen daran aber vergleichsweise wenig. Von dem Betrag, den Patienten in der Apotheke bezahlen, "bleibt bei den Herstellern kaum etwas übrig", heißt es in der Branche.

Ein wesentlicher Grund: Rabattverträge. Krankenkassen schreiben Wirkstoffe aus und erteilen dem billigsten Anbieter den Zuschlag. Die Folge sind harte Preiskämpfe in der Branche, so Beobachter. Für manchen Wirkstoff gibt es nur noch ein oder zwei Hersteller, die sich gegenseitig im Preis unterbieten.

Die Zahl der Apotheken in Deutschland sinkt weiter. In Sachsen soll eine Postkarten-Aktion auf das Problem aufmerksam machen.

Rabattverträge führen zu Streit und Preisdruck

Die Pharmahersteller kritisieren die Rabattverträge scharf, der zusätzliche Preisdruck durch die Rabattverträge erhöhe das Risiko von Engpässen. So kritisiert der Versitzende der Arbeitsgemeinschaft Pro Biosimiliars in einer Pressemitteilung Mitte Juli

Medikamente kosten in Deutschland immer das Gleiche. Der Bundesgerichtshof entschied nun, dass eine Versandapotheke im EU-Ausland vor mehr als zehn Jahren Prämien gewähren durfte.

Wenn Verwaltung die Therapie verzögert

Ist eine Produktion in Deutschland und Europa die Lösung? Holzgrabe nennt sie "wünschenswert, aber naiv". Niedrige Umweltstandards in Asien sind ein Kostenvorteil. Und der Preis, den Krankenkassen etwa für Antibiotika zahlen, liegt so niedrig, dass eine europäische Produktion kaum möglich ist.