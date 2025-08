Medikamentenpreise: Pharmakosten jagen Kassenbeiträge in die Höhe

Fast alle gesetzlichen Krankenkassen haben ihre Zusatzbeiträge erhöht. Mehr Geld - aber kaum Verbesserungen in der Versorgung? Wo geht das Geld hin?

Für gesetzlich Versicherte geht immer mehr vom Brutto für Krankenkassenbeiträge drauf - ohne dass die Versorgung merklich besser würde. Im Schnitt zahlen Beschäftigte und Arbeitgeber zusammen mittlerweile 17,1 Prozent des jeweiligen Bruttogehalts an die Krankenkassen. Ein wichtiger Faktor sind dabei Arzneimittel, deren Kosten zuletzt explodiert sind. Wie kommt das?

Personalisierte Medizin treibt die Kosten nach oben

Für sie können die Medikamente ein Gamechanger sein - nur: "Dann haben Sie natürlich fast denselben Aufwand bei Forschung und Entwicklung, können das aber auf weniger Menschen umlegen", so Greiner.

Außerdem seien die Produktionskosten gestiegen, da Medikamente mittlerweile vielfach biologisch hergestellt werden, etwa mit Bakterien. Auch das lasse sich nicht so gut in Massenproduktion bringen und steigere die Kosten für die einzelne Dosis.

Preise neuer Medikamente werden verhandelt

Aber: In der Branche wird mit der Behandlung von Krankheiten laut Greiner auch gut verdient:

Wir sehen da schon Gewinnmargen oberhalb dessen, was man in anderen Industrien hat, 25 Prozent sind durchaus möglich.

Einschränken müsse man jedoch, dass Firmen auch mal jahrelang erfolglos an einem Medikament forschen, die Margen seien deshalb sehr unterschiedlich. Und im Erfolgsfall - kann da die Pharmaindustrie ihre Preise nach Belieben setzen, um die gewünschte Marge zu erzielen?

Dazu schreibt der Verband forschender Arzneimittelhersteller: "Die Preise neuer Medikamente werden in Deutschland nicht einseitig festgelegt - sie werden auf Basis ihres nachgewiesenen Nutzens in Verhandlungen mit dem GKV-Spitzenverband, der alle Krankenkassen vertritt, vereinbart." Nach diesem offiziellen Listenpreis werden dann in vertraulichen Runden Rabatte ausgehandelt.