Medikamentenpreise: Urteil zu Versandapotheken im EU-Ausland

Wer mit einem Rezept vom Arzt bei einer Apotheke aufschlägt, kann sich eigentlich sicher sein, dass das Medikament überall in Deutschland gleich viel kostet. Dafür sorgt die gesetzliche Arzneimittelpreisbindung. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat nun entschieden, dass eine im EU-Ausland ansässige Versandapotheke Kunden in Deutschland Bonusprämien auf rezeptpflichtige Medikamente gewähren darf. Ein Überblick darüber, wie Medikamentenpreise entstehen und was Urteil des BGH bedeutet.