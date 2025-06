Wegen steigender Krankenkassenbeiträge zieht Armin Haberkorn vor Gericht. Wie so viele gesetzlich Versicherte erhielt auch der 65-Jährige aus Rheinland-Pfalz zum Jahreswechsel einen Brief seiner Kasse.

"Da stand dann irgendwo in einem Nebensatz: Wir müssen Beiträge erhöhen, und das auch noch überdurchschnittlich. Das hat mich verärgert und angetrieben, etwas zu tun", erzählt er im Gespräch mit ZDF frontal

Um durchschnittlich 0,8 Prozentpunkte stiegen die Beiträge der gesetzlich Versicherten zuletzt. Das liegt nicht nur an Kosten für Medikamente und Arztbesuche.

Finanzierung der Krankenhausreform in der Kritik

Armin Haberkorn glaubt, dass seine Beiträge zweckentfremdet werden, zum Beispiel für die milliardenschwere Krankenhausreform . 50 Milliarden Euro sollten laut Ampel-Koalition in die Reform fließen - die eine Hälfte bezahlt von den Bundesländern, die andere von den gesetzlichen Krankenkassen.

Allerdings löse das die Finanzprobleme und Fehlanreize im System nicht, so Fachleute wie Gerald Gaß und Wolfgang Greiner: Dafür müssten die Kosten der Kliniken für das Vorhalten ihres medizinischen Angebots unabhängig und abgekoppelt von den Fallzahlen vergütet werden.

Der Bundes-Klinik-Atlas ist ein kleiner Baustein umfassender Reformen im Klinikbereich. Geplant ist außerdem, die Kliniken in bestimmte Gruppen einzuteilen: Nicht mehr alle Kliniken sollen alle Behandlungen machen dürfen, und einige könnten womöglich auch geschlossen werden.

Aus diesem Grund legte er Widerspruch bei seiner Krankenkasse ein. Die IKK Südwest lehnte den Widerspruch ab, also zog Armin Haberkorn vors Sozialgericht in Koblenz.

Zusatzkosten durch versicherungsfremde Leistungen

Doch was meint Bentele, wenn sie von versicherungsfremden Leistungen spricht?

Primäre Aufgabe der Krankenkassen ist es, Behandlungskosten ihrer Versicherten zu finanzieren. Doch darüber hinaus übernehmen die Krankenkassen in Deutschland Leistungen, die keinen direkten Bezug zu einem Krankheitsfall haben, sondern zur allgemeinen Daseinsvorsorge gehören: sogenannte versicherungsfremden Leistungen.

"Wir sehen schon seit drei Jahren überhaupt keine strukturellen Reformen, die angeschoben werden", so Timo Sorge (CDU), gesundheitspolitischer Sprecher, zu Defiziten im Gesundheitssystem.

Kassenforderung: Bund muss komplett übernehmen

Doch was ist mit anderen versicherungsfremden Leistungen? Was sie die Kassen konkret kosten, hat das Wissenschaftliche Institut für Gesundheitsökonomie und Gesundheitsforschung (WIG2) aus Leipzig berechnet im Auftrag der IKK: Es schätzt, dass versicherungsfremden Leistungen die gesetzlichen Krankenkassen im Jahr 2023 60 Milliarden gekostet haben. Der Bund erstattete davon aber nur 16,5 Milliarden Euro.

"Wenn ich es aus Steuergeldern bezahle, dann sind alle Menschen in diesem Land daran beteiligt, denn jeder von uns bekommt Lohnsteuer abgezogen, wir zahlen Mehrwertsteuer, Einkommenssteuer, Vermögensteuer, und da gibt es keine Beitragsbemessungsgrenze", erklärt Lanz. Wer ein höheres Einkommen habe, zahle auch mehr. Statt Steuergeldern Beitragsgelder zu nutzen, sorge aber dafür, dass wenige Menschen mehr zahlen müssen. Das sei "sozial ungerecht".

CDU: "Das ist Aufgabe des Staates"

Gleichzeitig fordert sie Reformen im Gesundheitssystem, um es "effektiver" zu machen: mehr ambulante Behandlungen in Kliniken, mehr Digitalisierung und eine bessere Patientensteuerung - etwa durch das Primärarztmodell.

Braucht Deutschland ein verbindliches Primärarztsystem? Fragen an Gesundheitsökonomin Simone Borchardt, CDU, und Verena Bentele, Präsidentin Sozialverband VdK.

Doch ein Problem bleibt: Bis heute gibt es keine gesetzlich festgeschriebene Definition, was versicherungsfremde Leistungen konkret sind. Das Gutachten aus Leipzig definierte sie auf Basis der Fachliteratur. "Es ist eine politische Frage, warum wir bis dato noch keine saubere juristische Definition von versicherungsfremden Leistungen haben", sagt Gesundheitsökonom und Geschäftsführer des Instituts WIG2, Dennis Häckl.

Klage notfalls bis zum Bundessozialgericht

Ohne rechtssichere Definition wird es eine vollständige Übernahme der versicherungsfremden Leistungen durch Steuermittel also kaum geben. Und ebenso wie ihre Vorgängerregierungen macht auch Schwarz-Rot keine Anzeichen, dass sich daran in absehbarer Zeit etwas ändern wird.

"Es ist für niemanden in der Bevölkerung, außer für die Betroffenen selbst natürlich, nachvollziehbar, dass Beamte, Abgeordnete, Privatversicherte, teilweise extrem wohlhabende Leute nicht an diesem System teilnehmen und auch nichts einbringen", kritisiert Armin Haberkorn. Er will mit seiner Klage notfalls bis vors Bundessozialgericht ziehen.