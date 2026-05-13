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Bürgergeld - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Bürgergeld

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Das Bürgergeld wurde Anfang 2023 von der Ampel-Regierung eingeführt und sollte das Arbeitslosengeld II, auch als Hartz IV bekannt, ersetzen. Seit seiner Einführung sorgte das Bürgergeld-Gesetz für Kritik. Die schwarz-rote Koalition ersetzt nun das Bürgergeld mit einem Grundsicherungsgeld - mit verschärften Regeln. ZDFheute informiert zum Thema Bürgergeld bzw. Grundsicherung aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zum Thema Bürgergeld

  1. Bundestag

    Keine Einwanderung in Sozialsysteme?:Was an der Bas-Aussage falsch ist

    von Johannes Lieber und Jan Henrich
    mit Video2:09
  2. Abgeordnete heben während der Abstimmung in der 62. Sitzung des Deutschen Bundestages zum Thema Umgestaltung des Bürgergelds

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Bürgergeld-Reform beschlossen

    von Markus Aust
    Video1:26
  3. Bei einer Kontrolle gegen Sozialbetrug finden Polizeibeamte in einem Keller eines Mehrfamilienhauses über 150 originalverpackte Poolroboter, die anschließend sichergestellt werden.

    Razzien bei 265 Wohneinheiten in NRW:Vermietung von Schrottimmobilien: Verdacht auf Sozialbetrug

    von Heiko Rahms
    mit Video1:46
  4. Symbolbild: Hand hält Stempel mit Aufschrift Grundsicherung vor Geldscheinen

    Geplante Reform des Bürgergelds:"Rolle rückwärts": Neue Grundsicherung stößt auf Kritik

    mit Video1:45
  5. Jobcenter

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Bürgergeld-Reform im Bundestag

    von Britta Buchholz
    Video1:45
  6. Ein Antrag, auf dem das Wort "Bürgergeld" durchgestrichen und "Grundsicherung" oben drüber geschrieben wurde. Darum herum Bargeld, ein Taschenrechner und das Logo der Agentur für Arbeit auf einem Schlüsselband.
    FAQ

    Abstimmung im Bundestag:Grundsicherung löst Bürgergeld ab: Was die Reform bedeutet

    mit Video2:03
  7. Zwei junge Männer tragen ein aus Holz bestehendes Möbelstück.

    Arbeitspflicht für 18- bis 25-Jährige:Test in Thüringen: Bürgergeld nur mit Gegenleistung

    von Alexander Schwinning
    mit Video4:17
  8. Dr. Carsten Linnemann auf einer Pressekonferenz

    Debatte über Steuer- und Sozialpolitik:Linnemann für Steuerreform und strengere Zuverdienstregeln

    mit Video0:21
  9. Nordrhein-Westfalen, Mönchengladbach: Ein Zahnarzt schaut sich mit einem Spiegel die Zähne einer Patientin an.

    Streit um Sozialreformen:Rente, Zähne, Steuern: Das fordert der CDU-Wirtschaftsrat

    mit Video0:22
  10. 27.01.2026, Berlin: Bärbel Bas (SPD), Bundesministerin für Arbeit und Soziales, spricht nach der Übergabe des Berichts der Kommission zur Sozialstaatsreform auf einer Pressekonferenz.
    Interview

    Arbeitsministerin:Bas: Sozialstaatsreform "bis 2027 auf den Weg bringen"

    mit Video7:23
  11. Mutter mit Kindern (Symbolfoto)

    Umfassende Modernisierung:Diese Sozialstaat-Reformen schlägt die Kommission vor

    mit Video1:09
  12. Jobcenter Arbeitslosigkeit Bürgergeld

    Aus Bürgergeld wird Grundsicherung:Damit müssen Arbeitslose rechnen - Das wird kritisiert

    mit Video69:49
  13. Ausblick

    Nachrichten | heute journal update:Der Ausblick: Was am Donnerstag wichtig wird

    Video0:54
  14. Kalenderblatt für das Jahr 2026 mit einem Stift daneben.

    Bürgergeld, Wehrdienst, D-Ticket und Co.:Das ändert sich 2026

    von Tim Weber
    mit Video2:00
  15. Brandenburg, Oranienburg: Schild vor der Arbeitsagentur.
    Grafiken

    Berufseinsteiger, Ältere, Akademiker:Jobchancen auf Tiefpunkt - Wen die Arbeitslosigkeit trifft

    mit Video0:22
  16. Bürgergeld vs Grundsicherung - Symbolbild

    Nachrichten | heute journal:Aus Bürgergeld wird Grundsicherungsgeld

    von L. Bohnsack / A. Huppert
    Video2:54

Grundsicherung statt Bürgergeld

  1. Ein Antrag, auf dem das Wort "Bürgergeld" durchgestrichen und "Grundsicherung" oben drüber geschrieben wurde. Darum herum Bargeld, ein Taschenrechner und das Logo der Agentur für Arbeit auf einem Schlüsselband.
    FAQ

    Abstimmung im Bundestag:Grundsicherung löst Bürgergeld ab: Was die Reform bedeutet

    mit Video2:03
  2. Jobcenter Arbeitslosigkeit Bürgergeld

    Aus Bürgergeld wird Grundsicherung:Damit müssen Arbeitslose rechnen - Das wird kritisiert

    mit Video69:49
  3. Symbolbild: Hand hält Stempel mit Aufschrift Grundsicherung vor Geldscheinen

    Geplante Reform des Bürgergelds:"Rolle rückwärts": Neue Grundsicherung stößt auf Kritik

    mit Video1:45

Grundsicherung: Milliarden-Einsparungen?

Bundeskanzler Friedrich Merz und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann

Was ist dran an den Aussagen zur Bürgergeld-Reform?

Faktencheck
Gesetzentwurf von Arbeitsministerin Bas
Bürgergeld-Reform: Wenig Einsparungen, aber viel Druck

Bürgergeld und Arbeitslosigkeit

  1. Mann mit schwarzem Hoodie sitzt vor einem Gebäude mit "jobcenter"-Schriftzug

    Was läuft falsch beim Bürgergeld?:Die Jobcenter-Falle

    von Tonja Pölitz
    Video43:38
  2. Am Puls - Arbeitslos mit Sarah-Tacke

    Am Puls mit Sarah Tacke:Arbeitslos - Kein Bock oder keine Chance?

    von Nico Schmolke, Anja Kollruß und Sarah Tacke
    Video53:36

SPD: Vom Bürgergeld zur Grundsicherung

Lars Klingbeil, Vizekanzler und Bundesfinanzminister, sowie Bärbel Bas, Bundesarbeitsministerin, beim Pressestatement im Bundeskanzleramt, SPD Berlin.

Die SPD, das Bürgergeld und ein altes Trauma

Logo der CDU

Nachrichten | Thema :CDU

Das Logo der CSU.

Nachrichten | Thema :CSU

SPD-Schriftzug

Nachrichten | Thema :SPD