Bürgergeld - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Bürgergeld
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Das Bürgergeld wurde Anfang 2023 von der Ampel-Regierung eingeführt und sollte das Arbeitslosengeld II, auch als Hartz IV bekannt, ersetzen. Seit seiner Einführung sorgte das Bürgergeld-Gesetz für Kritik. Die schwarz-rote Koalition ersetzt nun das Bürgergeld mit einem Grundsicherungsgeld - mit verschärften Regeln. ZDFheute informiert zum Thema Bürgergeld bzw. Grundsicherung aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.
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Streit um Sozialreformen:Rente, Zähne, Steuern: Das fordert der CDU-Wirtschaftsratmit Video0:22
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Arbeitsministerin:Bas: Sozialstaatsreform "bis 2027 auf den Weg bringen"mit Video7:23
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Aus Bürgergeld wird Grundsicherung:Damit müssen Arbeitslose rechnen - Das wird kritisiertmit Video69:49
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Bürgergeld, Wehrdienst, D-Ticket und Co.:Das ändert sich 2026von Tim Webermit Video2:00
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Berufseinsteiger, Ältere, Akademiker:Jobchancen auf Tiefpunkt - Wen die Arbeitslosigkeit trifftmit Video0:22
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Grundsicherung statt Bürgergeld
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Grundsicherung: Milliarden-Einsparungen?
Bürgergeld und Arbeitslosigkeit
Was läuft falsch beim Bürgergeld?:Die Jobcenter-Fallevon Tonja PölitzVideo43:38
Am Puls mit Sarah Tacke:Arbeitslos - Kein Bock oder keine Chance?von Nico Schmolke, Anja Kollruß und Sarah TackeVideo53:36