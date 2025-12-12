Kanzleramtschef Frei verteidigt Koalition: "Schon viel erreicht"

Die schwarz-rote Koalition schiebe Reformen keinesfalls auf. Viel mehr habe sie in den ersten Regierungsmonaten schon viel erreicht, sagt Kanzleramtschef Thorsten Frei im ZDF.

"Diese Regierung arbeitet mit hohem Tempo", meint Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU). Die "substanziellen Gesetze" würden nun mal "Anlaufzeit" brauchen, bis die Wirkung zu spüren sei. 12.12.2025 | 5:21 min

Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) hat Vorwürfe zurückgewiesen, wonach die schwarz-rote Koalition Reformen aufschiebe und seit Antritt keine Veränderungen vorangetrieben habe.

Braucht immer "gewisse Anlaufzeit"

"Diese Regierung arbeitet mit hohem Tempo", sagte er im ZDF-Morgenmagazin. Es gehe dabei um substanzielle Gesetze, "die die Situation bei uns im Land verbessern." Bis das zu spüren sei, brauche es aber auch immer eine "gewisse Anlaufzeit", so Frei.

Doch die Koalition werde sich noch in diesem Jahr mit dem Bürgergeld befassen, ebenso mit Fragen der Migrations- und der Wirtschaftspolitik.

Obwohl intern gestritten wird und ihr Rückhalt bei den Wählern sinkt, zeigen sich die Koalitionsparteien mit ihrer bisherigen Bilanz zufrieden. 12.12.2025 | 2:38 min

Beim Bürgergeld nur noch Details zu klären

Dass die Reform des Bürgergeldes nach wie vor ausstehe, sei "ein ganz normales Gesetzgebungsverfahren" - offene Fragen und Punkte müssten ausgeräumt werden, bevor das Gesetz im Bundeskabinett behandelt wird. Über die großen Fragen habe man sich in der Koalition verständigt, jetzt seien nur noch Details zu klären.

Der Arbeit der schwarz-roten Koalition stellt der Kanzleramtschef ein gutes Zeugnis aus: Sie habe in den vergangenen sieben Monaten rund 400 Vorhaben und 123 Gesetze verabschiedet.