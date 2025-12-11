Schwarz-rote Koalition berichtet über Koalitionsausschuss

Am Abend tagten die Spitzen von Union und SPD im Koalitionsausschuss. Über fünf Stunden ging es um Grundsicherung, Gesundheit, Infrastruktur. Nun werden Ergebnisse vorgestellt.

"Zehn bis zwölf Themen" wurden heute im Koalitionsausschuss besprochen. Und: "Es gibt noch einiges an Gesprächsbedarf", meint ZDF-Reporter Jan Fritsche. 11.12.2025 | 3:39 min

Bundeskanzler Friedrich Merz und die Spitzen der Schwarz-roten Koalition informieren am Vormittag über die Ergebnisse ihrer stundenlangen Beratungen im Bundeskanzleramt. Am Abend ließen Union und SPD keine Informationen über die Gespräche nach außen dringen.

Nach rund fünf Stunden verwiesen sie auf eine Unterrichtung über die Ergebnisse am Morgen durch die Parteivorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil (beide SPD), Merz (CDU) und Markus Söder (CSU).

Das waren die Themen im Koalitionsausschuss:

Neue Grundsicherung statt Bürgergeld

Die neue Grundsicherung, die die bisherige Sozialleistung ablösen soll, soll in der kommenden Woche im Kabinett auf den gesetzlichen Weg gebracht werden. Hier ringen die Partner noch um die konkrete Ausgestaltung der in SPD-Reihen heftig kritisierten Komplettsanktionen, die Mitwirkungsverweigerern drohen sollen.

Rotstift bei Gesundheit und Krankenkasse

Unter Druck steht das Regierungsbündnis aktuell besonders bei Gesundheit: Die Krankenkassenbeiträge dürften im neuen Jahr steigen, da die Einnahmen der Versicherungen stark hinter den Ausgaben zurückbleiben.

Den Rotstift ansetzen will Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) besonders bei den Kliniken. Das stößt auf Widerstand bei den Ländern.

Neues Heizungsgesetz für mehr Erneuerbare

Ein weiteres für Union und SPD heikles Thema ist das Heizungsgesetz. Eine Reform des Gebäudeenergiegesetzes ist angekündigt. Neue Heizungen sollen nur eingebaut werden dürfen, wenn sie zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden.

Umstritten ist aber noch, wie hart der Schnitt konkret wirklich werden soll.

Die Spitzen von Union und SPD ringen um Reformen beim Bürgergeld, der Schuldenbremse und dem Heizungsgesetz. 10.12.2025 | 3:02 min

Mehr Tempo bei Infrastrukturausbau

Punkte setzen will die Koalition dagegen mit mehr Tempo beim Infrastrukturausbau. Straßen, Autobahnen, Schienennetz und Wasserstraßen - an vielen Stellen sind Deutschlands Verkehrswege nicht auf dem neusten Stand. Verkehrsminister Patrick Schnieder hat hierzu ein Paket vorgelegt.

Seitens der SPD-geführten Ressorts für Umwelt und Finanzen war darüber Gesprächsbedarf angemeldet worden.

Rente auch nach Renten-Abstimmung weiter Thema

Auch ihre Reformen der Altersvorsorge wollen die Regierungspartner weiterführen. Nachdem im Bundestag eine Haltelinie beim Absicherungsniveau der gesetzlichen Rente beschlossen worden war, sollen nun bessere Nachfolgeprodukte für die geförderte private Riester-Rente auf den Weg kommen.

Quelle: dpa