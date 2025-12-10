Update am Abend: Langer Abend, lange Gesichter

Guten Abend,

Weihnachten ist schon in Sicht, der schwarz-rote Frieden hingegen noch nicht so ganz. Deshalb dürfte der Abend im Kanzleramt heute wieder lang werden. Die Spitzen der schwarz-roten Koalition kommen dort im Koalitionsausschuss zusammen. Rente und Wehrdienst sind zwar durch, aber immer noch gibt es mindestens drei Vorhaben, bei denen es Krach geben könnte:

die Reform des Bürgergelds (die heute allerdings nicht auf der Tagesordnung steht),

die Reform der Schuldenbremse und

die Reform des Heizungsgesetzes.

Vor allem für letzteres war die Ampelregierung immer wieder massiv kritisiert worden. Jetzt geht es darum, wie hart der Schnitt werden soll. Vor allem die Vorgabe, dass neue Heizungen nur eingebaut werden dürfen, wenn sie zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden, ist umstritten. Die CDU will die Vorgabe lockern, die SPD hält daran fest. Sie wollen wissen, wie der Abend ausgeht? Dann behalten Sie doch die ZDFheute im Blick - unsere Kollegen halten Sie rund um die Uhr auf Stand.

Das ZDF morgenmagazin sendete um 7:10 Uhr ein Interview mit dem ersten parlamentarischen Geschäftsführer der SPD, Dirk Wiese, zu den Vorhaben der Koalition.

Immerhin ist in Sachen Grundsteuer der Streit jetzt beigelegt - jedenfalls erstmal vorläufig. Der Bundesfinanzhof hat heute entschieden, dass das Modell des Bundes durchaus verfassungsgemäß ist. Hausbesitzer in elf Bundesländern sind davon betroffen - Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen und Baden-Württemberg machen ihr eigenes Ding.

Berechnet wird die Grundsteuer vor allem mittels zweier Parameter: dem sogenannten Bodenrichtwert, also dem anhand von Statistiken berechneten Wert des Bodens. Und die pauschalierte Nettokaltmiete, also einen Betrag, der durch die Vermietung von Immobilien einer bestimmten Kategorie im Durchschnitt eingenommen werden kann. Der Zustand der Immobilie dagegen spielt überhaupt keine Rolle. Ob Ruine oder Villa also ist egal.

Für die Finanzrichter kein Problem, sie wiesen drei Klagen von Betroffenen zurück. Vertreter vom Bund der Steuerzahler und dem Eigentümerverband Haus und Grund, die die Kläger unterstützt hatten, kündigten allerdings noch im Gerichtsgebäude an, jetzt vor das Bundesverfassungsgericht ziehen zu wollen. Der Streit dürfte also im nächsten Jahr in Karlsruhe in die nächste Runde gehen.

Über das Thema berichtete auch phoenix vor ort um 9 Uhr.

Haben Sie einmal versucht, Ihrem Kind, Neffen, Nichten, Enkeln oder jungen Nachbarn das Smartphone zu verbieten? Dann dürfte Ihnen auch kein friedlicher Tag beschieden gewesen sein. Dass es trotzdem geht, hat Australien jetzt vorgemacht. "Let them be kids", leuchtet ein Schriftzug über Sidneys berühmter Skyline. Im Land ist heute das Social-Media-Verbot für Kinder unter 16 Jahre in Kraft getreten.

Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, YouTube, X, Reddit und Twitch - in Zukunft ist das für australische Kinder nicht mehr legal. So versucht der Staat sie vor den Risiken zu schützen, die mit Social Media verbunden sind - etwa übermäßiger Bildschirmkonsum oder Cyber-Mobbing.

Durchsetzen müssen das Verbot die Plattformen, nicht die Eltern. Dienste, die Altersprüfungen nicht durchführen, müssen mit hohen Bußgeldern von bis zu 49,5 Millionen australischen Dollar (27,9 Millionen Euro) rechnen.

Über das Social-Media-Verbot in Australien berichtet auch das ZDF morgenmagazin um 6.32 Uhr.

Wir wollen, dass unsere jüngsten Australier mehr Zeit draußen verbringen, Sport treiben, in normaler Weise miteinander umgehen - und weniger Zeit online sind. „ Anthony Albanese, Australiens Regierungschef

Und was sagen die deutschen Schüler? Die finden das nicht so gut. Bildung statt Verbot, fordert die Bundesschülerkonferenz. Um 19.30 Uhr wird sich auch die ZDFheute live mit dem Social-Media-Verbot in Australien beschäftigen. Mit dabei sind unter anderen der Schülervertreter Erik Sczygiol, Matthias C. Kettemann vom Leibniz Institut für Medienforschung, der den Schritt für falsch hält und Influencerin Elisabeth Koblitz, die sich für ein Verbot ausspricht.

10.12.2025 | 29:54 min

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Selenskyj "bereit für Wahlen" in der Ukraine: Kritiker hatten Wolodymyr Selenskyjs Präsidentschaft die Legitimität abgesprochen, da dessen Amtszeit eigentlich 2024 abgelaufen wäre. Jetzt will er Wahlen ermöglichen - unter einer Bedingung.

Über das Thema berichtete auch ZDFheute Xpress um 23:21 Uhr.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was darüber hinaus wichtig ist

BGH-Urteil zur Riester-Rente: Im Streit über bestimmte Riester-Verträge hat der Bundesgerichtshof zugunsten der Kunden entschieden. Eine Versicherung darf die Rente in einem fondsgebundenen Vertrag demnach in schlechten Phasen nicht nachträglich kürzen, wenn nicht gleichzeitig vorgesehen ist, dass sie in besseren Zeiten wieder steigt. Das Urteil dürfte Signalwirkung haben - Verbraucherschützern zufolge sind solche Klauseln bei Anbietern weit verbreitet. Tausende Verträge könnten betroffen sein.

Rechter Influencer spaltet die MAGAs in den USA: Hitler-Lob, Antisemitismus, Frauenhass: Der 27-jährige Nick Fuentes spaltet Trumps MAGAs. Meine Kollegin Katharina Schuster hat einen Blick auf den Aktivisten geworfen und schildert, wie er sich erste Risse in Trumps Lager zunutze macht.

Über das Thema berichtete die ZDFheute live am 17. November 2025 um 15:30 Uhr.

Die Mafia und korrupte Beamte? "Ich habe ihn getötet. Er ging in Stücken nach Hause." So soll ein mutmaßlicher Mafioso nach seiner Tat am Telefon geprahlt haben. Nicht im Kino, sondern mitten in Deutschland. Der Fall ist einer von mehreren, die in den kommenden Wochen am Stuttgarter Landgericht verhandelt werden. Vor Gericht steht auch ein Polizist, der die Mafia mit Informationen versorgt haben soll. ZDF frontal inside liegen die Ermittlungsunterlagen vor.

05.12.2025 | 5:50 min

Champions League

In der Champions League empfängt Borussia Dortmund heute die Norweger von Bodö/Glimt, Bayer Leverkusen hat Newcastle United zu Gast. es wird der erste Auftritt von Nick Woltemade im Trikot der Briten auf deutschem Boden.

Spannend zugehen dürfte es auch in Madrid, wo Real auf Manchester City trifft. Die "Königlichen" bleiben in dieser Saison hinter den Erwartungen zurück, Trainer Xabi Alonso steht schon mächtig unter Druck.

Die Highlights dieser und aller weiteren Spiele sehen Sie ab 23 Uhr in unserer Champions-League-Sendung - natürlich auch mit den Dienstags-Partie des FC Bayern und von Eintracht Frankfurt.

Sport : Champions League

Grafiken des Tages

Frieden ist nicht gleich Gerechtigkeit - das zeigen unsere Grafiken zum Friedensnobelpreis. Sie machen deutlich, wie ungleich die Auszeichnung bisher über Geschlechter und Kontinente verteilt gewesen ist. Die heute ausgezeichnete Nobelpreisträgerin María Corina Machado ragt deshalb gleich in zweifacher Hinsicht unter den Preisträgern heraus.

Weitere Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Am 10. Dezember 1948 wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet. Seitdem wird an diesem Datum der internationale Tag der Menschenrechte gefeiert.

Gesagt

Wir wissen, was in uns steckt. Wir haben Bock. „ DHB-Torhüterin Katharina Filte

Nach sieben deutlichen Siegen in sieben Turnierspielen sind die deutschen Handballerinnen heute nach Rotterdam aufgebrochen, wo sie ihr Weihnachtsmärchen mit der ersten WM-Medaille seit Bronze 2007 krönen kann. Im Halbfinale am Freitag trifft das DHB-Team auf Titelverteidiger Frankreich oder den WM-Dritten Dänemark.

Über das Thema berichtete auch das ZDFsportstudio live am 09.12.2025 um 17:05.

Streaming-Tipps für den Feierabend

PFAS – vier Buchstaben, 10.000 Substanzen: Die langlebigen Chemikalien sind in der Industrie äußerst beliebt. Aber sie sind gesundheitsschädlich und gelten teilweise als krebserregend. Die Doku "Ewiges Gift: vertuscht und verharmlost" deckt die Lobbyarbeit der Chemiekonzerne auf und zeigt, wie die Industrie die Gesundheitsrisiken verschleiern will (ZDFinfo, Doku, 45 Minuten).

08.12.2025 | 44:30 min

Wenn Ihnen das ein zu harter Ausstieg aus dem Tag ist, wie wäre es dann mit einem Wohlfühl-Weihnachtsfilm? "Eine fast perfekte Bescherung" wird den Anwohnern des Berliner Landwehrkanals bereitet. Wegen eines Bombenfunds müssen sie Heiligabend in einer kalten Turnhalle verbringen. Gemütlich ist das nicht... (ZDF, Komödie, 89 Minuten).

15.11.2025 | 88:59 min

