Bundesfinanzhof prüft Grundsteuer - kippt die Reform?

Elf Bundesländer berechnen seit 2025 die Grundsteuer so, wie es der Bund vorgibt. Doch die Berechnungsmethode könnte verfassungswidrig sein. Nun steht die Entscheidung an.

Georg Mertens und seine Frau wohnen in Köln in einer Eigentumswohnung. Eine zweite vermietet seine Frau. Die beiden Wohnungen liegen nur knapp 1.000 Meter auseinander. Für das Gebiet, in der die Wohnung liegt, in der sie wohnen, setzt das Finanzamt Köln-Süd den Wert des Bodens mit 2.280 Euro an, für die andere 530 Euro. Die Mertens' können das nicht verstehen und ziehen deshalb bis vor den Bundesfinanzhof.

Uns persönlich geht es in erster Linie um Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Was das eine Objekt betrifft, fühlen wir uns übervorteilt, was das andere Objekt betrifft, fühlen wir uns benachteiligt. „ Georg Mertens, Kläger

Warum gibt es die Grundsteuer?

Rund 16 Milliarden Euro spülte die Grundsteuer 2023 in die Kassen der Kommunen. Für sie ist es eine der wichtigsten Einnahmequellen. Städte und Gemeinden können durch die Einnahmen beispielsweise Schulen und Kindergärten finanzieren, Büchereien und Schwimmbäder bauen oder erhalten. Daneben sind Investitionen in die örtliche Infrastruktur wie Straßen und Brücken möglich.

Die Grundsteuer wird nicht nur von den Grundstückseigentümern oder Wohnungsinhabern gezahlt. Auch die Mieterinnen und Mieter entrichten sie, denn die Grundsteuer wird in der Regel über die Nebenkosten auf sie umgelegt.

Warum gab es eine Grundsteuerreform?

2018 kippte das Bundesverfassungsgericht die alte Regelung, vor allem weil die bisher zugrunde gelegten Werte völlig veraltet waren. In Westdeutschland galten noch Beträge aus dem Jahr 1964, in Ostdeutschland wurden Werte aus dem Jahr 1935 herangezogen. Die Richterinnen und Richter setzten für das alte Berechnungsmodell eine Frist bis Ende 2024. Bis dahin mussten die Werte neu erhoben werden.

Im November 2019 einigten sich Bund und Länder auf das Grundsteuer-Reformgesetz. Dieses regelt das sogenannte Bundesmodell. Den Ländern wurde aber auch die Möglichkeit eingeräumt, vom Bundesmodell abweichende Regelungen zu treffen. Ziel der Reform war es, das Grundsteueraufkommen gerechter zu verteilen, das Aufkommen sollte aber gleich bleiben. Im Januar dieses Jahres trat die neue Grundsteuer in Kraft.

Klagen gegen Bundesmodell

Vor dem Bundesfinanzhof geht es nun um die Klage des Ehepaares Mertens aus NRW und zwei weitere Klagen aus Berlin und Sachsen. Die Mertens' und der Berliner Kläger werden vom Bund der Steuerzahler und Haus und Grund Deutschland unterstützt.

In den drei betroffenen Bundesländern wird die Grundsteuer nach dem sogenannten Bundesmodell berechnet. Dafür spielen drei Faktoren eine Rolle in der Rechnung: Grundstückswert x Steuermesszahl x Hebesatz = Grundsteuer.

Welche Bundesländer folgen dem Bundesmodell? Folgende Länder folgen dem Bundesmodell und setzen damit das Bundesgesetz um.



Berlin

Brandenburg

Bremen

Mecklenburg-Vorpommern

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Das Saarland und Sachsen nutzen ebenfalls die Bundesregelung, weichen jedoch bei der Höhe der Steuermesszahlen ab.



Das Saarland und Sachsen nutzen ebenfalls die Bundesregelung, weichen jedoch bei der Höhe der Steuermesszahlen ab.

Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersachsen machen von der Länderöffnungsklausel Gebrauch und haben ein eigenes Grundsteuermodell.

Wogegen richten sich die Klagen?

Der zentrale Streitpunkt vor dem Bundesfinanzhof ist die Berechnung des neuen Grundstückswerts bei Wohnimmobilien. Diese sei den Klägern zufolge verfassungswidrig, verstoße gegen den allgemeinen Gleichheitssatz.

Ein wesentlicher Faktor für die Berechnung des Grundstückwertes ist der jeweilige Wert des Bodens (sog. Bodenrichtwert), den Gutachterausschüsse ermitteln. Gerade das bemängeln die Unterstützer der Kläger. "Die Werte, die für die Grundsteuer herangezogen werden, stammen von den Gutachterausschüssen. Die haben die aber nicht für die Grundsteuer erhoben. Und deswegen eignen sie sich auch nicht für die Grundsteuer", kritisiert Kai Warnecke, der Präsident von Haus und Grund Deutschland.

Man hat eigentlich keinen Einblick, wie die auf die Werte kommen. „ Kai Warnecke, Präsident Haus und Grund

Ein weiterer wichtiger Faktor für die Berechnung des Grundstückwertes ist die statistisch ermittelte Nettokaltmiete, die der Eigentümer bei einer Vermietung erzielen könnte. Dafür wird unter anderem die Wohnfläche, Gebäudeart und das Baujahr des Gebäudes herangezogen.

Daneben spielt es eine Rolle, ob sich die Immobilie in einer Großstadt oder auf dem Land befindet. Dafür werden die Kommunen in sechs sogenannte Mietniveaustufen eingestuft. Je höher die Mietniveaustufe, desto höher ist tendenziell die Miete in einer Kommune.

Kritikpunkt: Pauschalierte Miete

Es würde aber, so der Bund der Steuerzahler, keine Rolle spielen, ob der Steuerzahler innerhalb einer Stadt in einer teuren oder sozial schwachen Wohngegend wohnt. Auch der Standard der Immobilie würde bei der Berechnung nicht berücksichtigt - also ob beispielsweise in regelmäßigen Abständen saniert wurde.

Die Bewertung setzt hier einfach mit Pauschalen an, ohne tatsächlich zu schauen, was kann der Vermieter hier tatsächlich rechtlich realisieren. „ Daniela Karbe-Geßler, Bund der Steuerzahler

Als Eigentümer hat man zwar die Möglichkeit, den Gegenbeweis anzutreten, also zu beweisen, dass das Grundstück weniger wert sei. Dafür muss man aber ein Sachverständigengutachten vorlegen.

Ein Vertreter des beklagten Finanzamts Köln-Süd hielt bei der mündlichen Verhandlung Mitte November dieses Jahres dagegen, dass das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber einen weiten Gestaltungsspielraum bei der Ausgestaltung des Grundsteuerverfahrens eingeräumt habe.

Auch sei bei einem steuerlichen Massenverfahren eine individuelle Einzelfallprüfung nicht möglich. Ungenauigkeiten müsse man hinnehmen.

Nächste Station: Bundesverfassungsgericht

Das Urteil wird am Mittwoch um 9 Uhr erwartet. Hat der Bundesfinanzhof Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit, wird er die Verfahren dem Bundesverfassungsgericht vorlegen. Ansonsten weist er die Klagen ab. Die Kläger können dann Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe einlegen.