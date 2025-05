Wohnungsnot: Architekten fordern Sanierungen statt Neubauten

Es wirkt wie die perfekte Garten-Idylle. Kinderlachen, Hockeyschläger-Geklapper. Emily und Guido Schwarz aus Oberhausen kommen ganz schön ins Schwitzen, während sie gegen ihre Kinder Luna und Samuel spielen. Aber eigentlich ist den Eltern gar nicht zum Lachen zumute. Sie stehen unter Druck. Denn sie müssen ein neues Zuhause für die Familie finden. In den Sommerferien sollen sie ausziehen.

Wie kann man am besten und schnellsten bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen? Elisabeth Broermann ist Professorin für Architektur an der TU Berlin und sagt, der Fokus muss weg vom Neubau.

Baupreise steigen um 19 Prozent

Das große Problem für alle, die ein Eigenheim suchen: Die Baupreise sind rasant gestiegen. Seit 2021 um 19 Prozent. Selbst Menschen, die gut oder sehr gut verdienen, können einen Kauf kaum noch finanzieren. Die neue Bundesregierung will reagieren.

In seiner ersten Regierungserklärung vergangene Woche spricht Bundeskanzler Friedrich Merz von Wohnen als einer der "wichtigsten sozialen Fragen unserer Zeit." Seine Antwort: "Bauen, bauen, bauen."

Sie haben ihr Traumhaus gefunden. Doch noch viele weitere haben Interesse. So zahlen Lena und Daniel aus Bayern für ein Vorkaufsrecht und tappen direkt in eine Betrugsmasche.

"Deutschland ist im Grunde fertig gebaut"

Neu bauen habe in den vergangenen Jahren nicht zu mehr bezahlbarem Wohnraum geführt und sei auch jetzt der falsche Fokus, kritisiert Broermann, die sich auch bei Architects for Future engagiert.

In Hamburg ist Wohnraum rar und teuer. Deshalb versucht die Politik zahlreiche neue Ansätze zu finden beispielsweise die Bauanordnungen zu lockern.

Sanierung und Nachverdichtung statt Neubau

Ein eigenes Haus kann sich in Deutschland kaum noch jemand leisten. Familie Strauß hat deshalb in den Niederlanden gekauft. Wer unter 35 ist, spart dabei sogar die Grundsteuer.

Nachverdichten statt neu bauen, das wünscht sich auch Guido Schwarz in Oberhausen von der neuen Bundesregierung: "Wir sind hier in einer Region, wo auch gar nicht mehr wirklich viel Platz ist. Je mehr Fläche hier im Ruhrgebiet noch versiegelt wird, umso weniger Grün ist da."

Viele Häuser leerstehend oder zu groß

Und was ist mit dem großen Traum vom Einfamilienhaus? Der müsse nicht platzen, sagt Architektin Broermann:

Statistisch gesehen haben wir genügend Einfamilienhäuser für die Familien, die es in Deutschland gibt. Die wohnen nur nicht da drin.

Neuer Wohnraum müsse deshalb so geplant werden, dass es für ältere Menschen reizvoll und sinnvoll sei, umzuziehen. Vielen Senioren seien ihre Häuser zu groß, aber es fehle an Alternativen, so Broermann.