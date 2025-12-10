Champions League: Woltemade will endlich gegen Leverkusen siegen

Nick Woltemade muss mit Newcastle United in Leverkusen ran. Gegen den Klub des deutschen Nationalstürmers will die Werkself die Weichen Richtung K.-o.-Phase stellen.

Vom Trubel um seine Person will Nick Woltemade nichts wissen. Seit dem geräuschvollen Wechseltheater im Sommer lese er "keine Geschichten mehr" über sich, sagte der deutsche Nationalstürmer, an dem das Interesse auch in seinen ersten Monaten bei Newcastle United nicht nachgelassen hat. Für das wegweisende Champions-League-Duell mit Bayer Leverkusen kehrt der 23-Jährige nun nach Deutschland zurück - und will einmal mehr für positive Schlagzeilen sorgen.

Das Problem: Die Werkself würde den wuchtigen Angreifer zu gerne stoppen - und am Mittwoch in der BayArena selbst einen großen Schritt in Richtung K.o.-Phase der Königsklasse machen. Gegen den Tabellenzwölften der Premier League müsste dafür am 6. Spieltag der erste Heimsieg in dieser Champions-League-Saison her - und der erste Erfolg gegen die Magpies überhaupt.

Woltemade strotzt vor Selbstbewusstsein

Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Klubs war Woltemade gerade ein Jahr alt, im Februar 2003 war das. Alan Shearer erzielte damals beim 3:1 alle drei Newcastle-Treffer, auch das Hinspiel in der Zwischenrunde gewannen die Engländer. Kann es Woltemade der englischen Stürmer-Ikone in seinem ersten Champions-League-Spiel auf deutschem Boden nachmachen?

Das Selbstbewusstsein dafür hat er. Er wolle auf dem Platz "ein Entertainer sein", sagte Woltemade zuletzt im Stern-Interview, Fußball sei "Unterhaltung, ein Spektakel im besten Fall. Und ich will Dinge tun, die man sonst nicht zu sehen bekommt". In Deutschland ist der großgewachsene Stürmer nicht erst seit seinen starken Leistungen für das Nationalteam - vier Tore schoss er in den letzten drei Spielen - äußerst beliebt, auch in Newcastle hat er schnell alle Herzen erobert. Gegen Bayer gewinnen konnte er aber noch nie.

Leverkusen will Woltemade-Schreck bleiben

Und das soll aus Sicht der Werkself auch so bleiben - schließlich haben die Rheinländer die K.o.-Phase wieder fest im Blick. Der Überraschungscoup bei Manchester City (2:0) vor zwei Wochen bedeute jedoch "noch nichts", sagte Angreifer Patrik Schick.

Wir müssen mindestens noch ein Spiel gewinnen. „ Patrik Schick, Angreifer Bayer Leverkusen

Dann hätte Leverkusen elf Punkte auf dem Konto - und diese reichten in der Vorsaison in drei von vier Fällen für einen Platz unter den Top 24. Sogar der direkte Achtelfinaleinzug wäre dann keine Utopie mehr.

Trainer Hjulmand fordert Leistungssteigerung

Dafür müsse seine Mannschaft vor den "zwei großen Spielen" gegen Newcastle und den Rhein-Rivalen 1. FC Köln am Samstag aber "ihren Charakter wiederfinden", forderte Trainer Kasper Hjulmand nach dem enttäuschenden 0:2 in Augsburg: "Wir müssen besser spielen." Das wird gegen Woltemade und den Premier-League-Klub, bei dem in Malick Thiaw ein zweiter deutscher Spieler zum Stammpersonal gehört, dringend nötig sein.

