Nick Woltemade - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Nick Woltemade
Nick Woltemade ist ein deutscher Fußballspieler, der aktuell bei Newcastle United in der Premier League unter Vertrag steht. Seinen Durchbruch schaffte Woltemade zuvor beim VfB Stuttgart, wo er DFB-Pokalsieger und Nationalspieler wurde. ZDFheute informiert aktuell: Nachrichten und Hintergründe in der Übersicht.
Bayern leiht Jackson:Transferphase: Viele Abgänge, wenig Neuevon Marc Windgassen
Transferfenster schließt:VfB: Wen holen für die Woltemade-Millionen?
Newcastle statt Bayern München:Die Schlüsse aus dem Woltemade-Wechselvon Sebastian Ungermanns
Premier-League-Klub meldet Vollzug:Woltemade-Wechsel zu Newcastle United perfekt
FC Bayern spielt in Augsburg:Kompanys Sorgen um die Wettbewerbsfähigkeitvon Maik Rosner
Transferpoker mit Bayern:VfB-Bosse: "Woltemade wird bei uns spielen"
FC Bayern vor Stuttgart-Spiel:Beckenbauer-Supercup oder Woltemade-Supercup?von Maik Rosner
Supercup gegen Bayern München:VfB zwischen Härtetest und Wechselpoker
Bischof, Karl, Wanner und Co.:Bayern funken auf der jungen Wellevon Maik Rosner
FC Bayern startet Vorbereitung:Luis Díaz im Anflug - Eberl auf dem Prüfstandvon Maik Rosner
England U21-Europameister:Deutschland verliert Krimi in der Verlängerungvon Sebastian Ungermanns
Revanche im EM-Finale? :England hofft auf den "Klick"-Momentvon Claudio Palmieri
U21-EM-Finale:DFB-Team will gegen England den Titelvon Michael Kreutz
Sieg gegen Frankreich:Starker Auftritt: U21 steht im EM-Finale
EM - Viertelfinale:U21 mit Luxusproblemen gegen Italienvon Claudio Palmieri
Biografie
Nick Woltemade ist 2002 in Bremen geboren und kommt aus der Jugend des SV Werder Bremen, wo er 2020 auch sein Bundesliga-Debüt feierte. Nach einer Leihstation bei der SV Elversberg wechselte Woltemade schließlich zum VfB Stuttgart, wo er sich immer mehr ins Rampenlicht spielte. Im Mai 2025 wurde der Angreifer erstmals in die A-Nationalmannschaft berufen. In der Sommerpause wollte der FC Bayern München Woltemade unbedingt verpflichten. Die Stuttgarter verkauften den Stürmer aber schließlich nach Newcastle in die Premier League.
Vom VfB zu Newcastle: Woltemades Transfer
