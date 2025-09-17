  3. Merkliste
Nick Woltemade - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Nick Woltemade

Nick Woltemade ist ein deutscher Fußballspieler, der aktuell bei Newcastle United in der Premier League unter Vertrag steht. Seinen Durchbruch schaffte Woltemade zuvor beim VfB Stuttgart, wo er DFB-Pokalsieger und Nationalspieler wurde. ZDFheute informiert aktuell: Nachrichten und Hintergründe in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Nick Woltemade

Biografie

Nick Woltemade ist 2002 in Bremen geboren und kommt aus der Jugend des SV Werder Bremen, wo er 2020 auch sein Bundesliga-Debüt feierte. Nach einer Leihstation bei der SV Elversberg wechselte Woltemade schließlich zum VfB Stuttgart, wo er sich immer mehr ins Rampenlicht spielte. Im Mai 2025 wurde der Angreifer erstmals in die A-Nationalmannschaft berufen. In der Sommerpause wollte der FC Bayern München Woltemade unbedingt verpflichten. Die Stuttgarter verkauften den Stürmer aber schließlich nach Newcastle in die Premier League.

Vom VfB zu Newcastle: Woltemades Transfer

Illustration: Nick Woltemade vor dem Logo von Newcastle United

Die Schlüsse aus dem Woltemade-Wechsel

