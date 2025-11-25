  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Fußball-WM 2026: Liveticker, Ergebnisse, Spielplan

Spielplan und Ergebnisse:Die WM 2026 im Liveticker

|

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 live: Alle Spiele, Tore und Ergebnisse im Liveticker. Mit vollständigem Spielplan und Tabellen für den besten Überblick zur Fußball-WM.

Es steht kein Liveticker zur Verfügung.

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Mehr Fußball

  1. kanada, mexiko und die usa erhalten den zuschlag fuer die ausrichtung der fussball-wm 2026

    Nachrichten | Sport:Fußball-WM Männer 2026

  2. Deutsche Fußball Nationalmannschaft auf dem Spielfeld imd Länderspiel Deutschland - Niederlande

    Nachrichten | Thema:Deutsche Fußball-Nationalmannschaft Männer