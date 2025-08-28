Transfers: Woltemade wechselt wohl zu Newcastle United

Das kommt überraschend: Shootingstar Nick Woltemade steht wohl kurz vor einem Wechsel vom VfB Stuttgart zu Newcastle United. Das berichten mehrere Medien.

Wechselt wohl überraschend auf die Insel: Nick Woltemade. Quelle: ddp

Große Überraschung im Transfer-Endspurt der Bundesliga. Wie mehrere Medien am Donnerstagabend übereinstimmend berichten, verlässt Stürmer und Shootingstar Nick Woltemade den VfB Stuttgart doch noch und schließt sich Newcastle United in der Premier League an.

Demnach zahlen die "Magpies" 85 Millionen Euro Sockelablöse. Durch verschiedene Boni könnten weitere 5 Millionen Euro hinzukommen. Woltemade soll sich bereits von der Mannschaft verabschiedet haben und auf dem Weg nach Newcastle sein, wo er am Freitag den Medizincheck absolvieren soll.

Lange Zeit bei Bayern im Gespräch

Den gesamten Sommer war der Stürmer, der auch in der Nationalmannschaft unter Bundestrainer Julian Nagelsmann sein Debüt feiern durfte, mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht worden. Der Wechsel scheiterte jedoch dem Vernehmen nach an der für den Rekordmeister zu hohen Ablöseforderung Stuttgarts.

Nach dem Supercup-Spiel schlossen die VfB-Bosse Alexander Wehrle und Fabian Wohlgemuth eigentlich die Transfer-Akte Woltemade. Nun scheint der Stürmer den Verein im letzten Moment doch noch zu verlassen.

