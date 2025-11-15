Newcastle United - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

  3. Merkliste
Seit der Vereinsgründung 1881 hat der Newcastle United FC viermal den Meistertitel in der englischen Premiere League geholt. Der nordenglische Verein ist mehrheitlich im Besitz eines saudi-arabischen Staatsfonds. ZDFheute bietet aktuelle Nachrichten und Hintergründe im Überblick.

Aktuelle Nachrichten zu Newcastle United

  1. Nick Woltemade am 23.08.2025

    Nach Wechsel zu Newcastle:Woltemade rechtfertigt sich bei den Fans

  2. Illustration: Nick Woltemade vor dem Logo von Newcastle United

    Newcastle statt Bayern München:Die Schlüsse aus dem Woltemade-Wechsel

    von Sebastian Ungermanns
    mit Video
  3. Callum Wilson und Kieran Trippier von Newcastle United jubeln nach ihrem Sieg.

    1:2-Niederlage gegen Newcastle:Liverpool verpasst ersten Titel nach Klopp-Ära

    mit Video