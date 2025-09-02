Nach Wechsel zu Newcastle: Woltemade erklärt sich den Fans

Sein überraschender Wechsel zu Newcastle United hat für viel Kritik gesorgt. In einer Video-Ansprache an seine Fans legt Nick Woltemade seine Gründe dar und wirbt um Verständnis.

Erklärt via Instagram seinen Fans den Wechsel nach England: Nick Woltemade Quelle: imago

Nach seinem aufsehenerregenden Abgang vom VfB Stuttgart hat Nick Woltemade in einem Instagramvideo zu den Fans des Fußball-Bundesligisten gesprochen und seinen Wechsel zu Newcastle United gerechtfertigt.

"Ich fordere auch gar nicht, dass man meinen Schritt nachvollziehen kann. Für mich als Fußballer möchte ich das höchstmögliche erreichen. Ich spiele Champions League, ich spiele in der besten Liga der Welt und freue mich auf den Schritt", sagte der Nationalspieler.

Woltemade bei Instagram

Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Instagram-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Teuerster Verkauf in der VfB-Historie

Nach einem langen Transferpoker war der 23-Jährige schließlich nach England gewechselt. Nach dpa-Informationen zahlte Englands viermaliger Meister eine Ablösesumme in Höhe von bis zu 90 Millionen Euro.

Woltemade, um den auch der FC Bayern München lange geworben hatte, ist damit der teuerste Verkauf der VfB-Historie.

Angeführt von Vorbereiter und Torschütze Nick Woltemade hatte sich der VfB Stuttgart im Dezember mit 3:1 beim 1. FC Heidenheim durchgesetzt. 16.12.2024 | 7:03 min

Woltemade kann Kritik an Wechsel verstehen

Dass sein Schritt auch Kritik hervorgerufen hat, kann Woltemade nachvollziehen. "Ich kann trotzdem auch jeden VfB-Fan verstehen, der sagt: 'Ey, das war dein Herzensverein. Ey, du hast immer gesagt, du bist Stuttgart-Fan.' Ja, ich bleibe trotzdem noch Stuttgart-Fan und ich werde mir jedes Stuttgart-Spiel anschauen, wenn ich kann."

Aber ich bin auch Sportler und das ist auch mein Beruf und ich habe mich für den nächsten Schritt entschieden. „ Nick Woltemade, Fußball-Profi

Abschließend bedankte sich der Offensivspieler bei den Stuttgarter Fans und erinnerte an die gemeinsamen Zeiten. "Ich bin Stuttgart sehr dafür dankbar, dass ich mich sportlich so weiterentwickelt habe. Ich habe meinen ersten großen Titel gewonnen mit euch. Ich glaube, das ist was, was mir immer in Erinnerung bleibt. Da bin ich stolz drauf, dass ich dabei war", sagte Woltemade, der mit Stuttgart im Mai den DFB-Pokal gewann.

+++ Transfer-Newsticker +++ : Bundesliga-Transfers: Viele Abgänge, wenig Neue Vereinswechsel, Transfergerüchte und Vertragsverlängerungen aus der Bundesliga und Europas Top-Ligen - die Entwicklungen im Ticker. Liveblog

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.