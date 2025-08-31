Transfer-Druck beim VfB: Wohin mit den Woltemade-Millionen?

Transferfenster schließt:VfB: Wen holen für die Woltemade-Millionen?
90 Millionen Euro hat der Wechsel von Nick Woltemade in die Kasse des VfB Stuttgart gespült. Davon sollen schnell Verstärkungen her. Am 1. September ist Transferschluss.
Während der 23-jährige Nick Woltemade auf der Insel unter großer Beobachtung sein Auslands-Abenteuer startete, ist sein Ex-Klub VfB Stuttgart mit der Nachfolgeregelung beschäftigt.
Im Zentrum steht die Frage: Was tun die VfB-Bosse mit den bis zu 90 Millionen Euro aus dem Woltemade-Deal? Trotz des 1:0-Arbeitssieges gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag sollen noch Verstärkungen kommen. Der Zeitdruck ist groß: Das Transferfenster in der Bundesliga endet am 1. September um 20 Uhr. Danach können nur noch vereinslose Spieler verpflichtet werden.
Nizzas Bouanani ein Kandidat
"Sie läuft", entgegnete Sportvorstand Fabian Wohlgemuth auf die Frage zur Suche nach Verstärkungen. Dass der algerische Nationalspieler Badredine Bouanani Medienberichten zufolge unmittelbar vor einem Wechsel von OGC Nizza zum VfB stehen soll, wiegelte der Funktionär ab.
"Ein cooler Name - erst mal", sagte er und fügte an: "Wir kennen viele Spieler, aber ich kann dazu nichts sagen, weil wir uns in ganz, ganz vielen laufenden Prozessen befinden." Ebenfalls gehandelt werden Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion), Bilal El Khannouss (Leicester City) und Alexis Claude-Maurice (FC Augsburg).
Die Verletzung von Deniz Undav dürfte den Druck zusätzlich erhöhen. Der 29 Jahre alte Angreifer musste gegen Gladbach früh ausgewechselt werden, nachdem Borussia-Angreifer Shuto Machino unglücklich in Undav reingekracht war. Die genaue Diagnose steht zwar noch aus, aber ein längerer Ausfall ist zu befürchten.
Das Ziel: "Marktgerecht einkaufen"
An finanziellen Mitteln dürfte es dem VfB nach den Abgängen von Enzo Millot zu Al-Ahli nach Saudi-Arabien sowie Rekordmann Woltemade nicht mangeln. Gleichzeitig könnte das aber auch ein Nachteil für die Stuttgarter sein. Denn auch die Konkurrenz weiß um die Millionen-Einnahmen des DFB-Pokalsiegers.
Was gegen Gladbach deutlich wurde: Ohne die beiden Leistungsträger der Vorsaison fehlte dem VfB zuweilen die Kreativität im Spiel nach vorn. So musste nach einem Standard ein Kopfball von Neuzugang Chema Andrés her (79.), um den ersten Saisonsieg sicherzustellen. Sebastian Hoeneß hatte seinen Unmut über den Verlust von Woltemade vor dem ersten Heimspiel ungewohnt scharf formuliert - trotz der vereinsinternen Rekordsumme.
Hoeneß will Verstärkungen
Zwar äußerten die VfB-Bosse Verständnis für die klaren Worte des Trainers. Sorgen um die Harmonie innerhalb des Klubs machen sie sich aber nicht. "Ein Feuer löschen? Daran denkt überhaupt keiner", sagte Wohlgemuth. Klar ist allerdings auch: Hoeneß wünscht sich weitere Neuzugänge, daran ändert der erlösende erste Liga-Erfolg nichts.