Frauen-Nationalteam: Torfrau Ann-Katrin Berger will weitermachen

Bis zuletzt war es offen geblieben, nun hat sich Ann-Katrin Berger entschieden: Sie macht im Tor der deutschen Nationalelf weiter. Ein Vorweihnachtsgeschenk für Bundestrainer Wück.

Im Tor der DFB-Frauen ist eine Entscheidung gefallen: Die 35 Jahre alte Ann-Katrin Berger wird weiter zwischen den Pfosten stehen. 18.12.2025 | 0:31 min

Die Zukunftsfrage im Tor ist geklärt, Christian Wück darf sich über ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk freuen: Ann-Katrin Berger setzt ihre Laufbahn im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft fort. Das gab der Deutsche Fußball Bund (DFB) am Donnerstag bekannt.

Bis zuletzt war offen gewesen, ob Berger auch weiterhin Spiele für die Auswahl bestreiten würde. Nun hat Bundestrainer Wück mit Blick auf die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien Planungssicherheit.

Spielt im Verein bei NJ/NY Gotham FC: Torhüterin Ann-Katrin Berger Quelle: Imago

Berger entscheidet sich für die DFB-Elf

"Es ist schon eine wichtige Entscheidung, die jetzt getroffen und im Hinblick auf die WM 2027 gefällt wird", hatte Wück noch in dieser Woche dem kicker gesagt - und dabei abermals betont, wie gerne er mit Berger weitermachen würde:

Wir haben uns ausgetauscht und ihr eindeutig signalisiert, dass wir die Zusammenarbeit gern fortführen würden, wenn sie sich dafür bereit fühlt. Das waren Informationen, die sie mit einem Lächeln aufgenommen hat. „ Christian Wück vor Bergers Entscheidung

Doch Berger hatte sich nach dem ernüchternden 0:3 im Nations League Finale gegen Spanien Anfang Dezember nochmals Bedenkzeit erbeten.

Vor dem Rückspiel des Endspiels der Nations League der Frauen schätzt Katja Streso die deutschen Chancen ein. Sie sieht die DFB-Elf "leicht favorisiert". 02.12.2025 | 2:26 min

Wück hatte Verständnis für Bedenkzeit Bergers

Zuvor hatte sie angedeutet, dass sie sich eine Zukunft im DFB-Tor durchaus vorstellen könne: "Ich freue mich auf das nächste Jahr, um zu sehen, was in der Mannschaft steckt", bekundete die 35-Jährige nach der Partie. Doch ein Gespräch mit Wück und Torwarttrainer Michael Fuchs hatte zunächst noch keine Entscheidung gebracht.

Wück zeigte für die von Berger erbetene Zeit Verständnis. "Jeder Mensch hat seine Art, mit wichtigen Fragen umzugehen", sagte der 52-Jährige. Berger mache sich "sehr viele Gedanken über die Menschen, mit denen sie zusammenarbeitet".

Vorfreude auf die WM 2027

Nun hat die amtierende Fußballerin des Jahres beschlossen, dass sie mit Wück und ihren Teamkolleginnen im DFB-Team auch künftig zusammenarbeiten möchte. Für die Auswahl gab Berger 2020 ihr Debüt, seit den Olympischen Spielen 2024 ist sie die Nummer eins im DFB-Tor. Insgesamt absolvierte sie bislang 29 Länderspiele. Bei der Europameisterschaft in der Schweiz in diesem Sommer war die Elfmeterkillerin eine der Schlüsselspielerinnen für das Vorstoßen des Teams ins Halbfinale.

Bundestrainer Christian Wück räumt ein, dass den deutschen Fußballerinnen noch einiges bis zu den Spanierinnen fehlt. Ann-Katrin Berger will nun bis zur WM 2027 weitermachen. 03.12.2025 | 7:00 min

Im Klubfußball ist sie für Gotham FC aktiv, mit dem Verein gewann Berger im November den Titel in der US-amerikanischen National Women's Soccer League (NWSL). Nun nimmt sie mit dem WM-Turnier in zwei Jahren das nächste große Ziel ins Visier. In der Qualifikation ab März geht es gegen Slowenien, Norwegen und Österreich. Ihre Vorfreude auf das Großereignis in Südamerika hatte Berger bereits durchblicken lassen: "Schönes Wetter ist auf jeden Fall. Brasilien ist ein fußballverrücktes Land."

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.