Nations League: DFB-Frauen unterliegen Spanien im Finale

Deutschlands Fußballerinnen müssen weiter auf den ersten Titel seit 2016 warten. Im Finale der Nations League unterliegt das DFB-Team in Spanien am Ende deutlich mit 0:3.

Der Traum vom Titel ist für die deutschen Fußballerinnen jäh geplatzt. In Madrid unterliegen die DFB-Frauen den Spanierinnen, die zum zweiten Mal die Nations Leegue gewinnen. 02.12.2025 | 6:58 min

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen hat den Sieg in der Nations League verpasst. Nach dem torlosen Remis im Final-Hinspiel am Freitag unterlag das DFB-Team in der zweiten Partie in Madrid mit 0:3 (0:0). Claudia Pina mit einem Doppelpack und Victoria Lopez erzielten die Tore beim insgesamt verdienten Erfolg der Weltmeisterinnen.

Spanien von Beginn an das bessere Team

Im Estadio Metropolitano von Atletico Madrid erwischten die Gastgeberinnen den besseren Start und kamen zu mehr und auch zu besseren Möglichkeiten. Vor allem bei Chancen von Esther (5.) und Mariona (45.+1) lag eine Führung für Spanien in der Luft.

Die DFB-Frauen haben im Final-Hinspiel gegen Spanien zahlreiche Chancen, doch mit einem Tor klappt es nicht. So bleibt es beim torlosen Remis. Die Highlights mit dem Originalkommentar. 28.11.2025 | 8:13 min

Die DFB-Frauen von Bundestrainer Christian Wück fanden im Lauf der ersten Halbzeit besser in die Partie und hatten ebenfalls in der Nachspielzeit ihre gefährlichste Aktion. Nicole Anyomi setzte den Ball knapp am langen Pfosten vorbei (45.+3).

Pinas Traumtor setzt den Schlusspunkt

Trotz dieses Mutmachers kurz vor der Pause blieben die Spanierinnen auch nach der Pause am Drücker. Claudia Pina sorgte nach einer Stunde für die verdiente Führung (81.), ehe Victoria Lopez wenige Minuten später auf 2:0 (68.) erhöhte. Ein Traumtor wieder von Pina zerstörte schließlich die letzten Hoffnungen der DFB-Elf an einem Comeback ((74.).

