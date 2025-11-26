Christian Wück - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Christian Wück
Christian Wück ist Bundestrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen und ehemaliger Fußballspieler. Aktelle News zu Christian Wück.
Aktuelle Nachrichten zu Christian Wück
Analyse zu den DFB-Frauen:Die erste Titeloption seit neun Jahrenvon Frank Hellmann
Unentschieden gegen Frankreich reicht:DFB-Frauen im Finale der Nations Leaguevon Sebastian Ungermannsmit Video8:47
Nach EM-Viertelfinaldrama im Sommer:Vergangenheit als Ansporn: DFB-Frauen treffen auf Frankreichvon Frank Hellmannmit Video10:06
Nach Lena Oberdorfs erneutem Ausfall:Kreuzbandriss: Warum Fußballerinnen dafür anfällig sindmit Video8:39
Nations League der Frauen:Linder fällt aus, Wück nominiert Top-Talent nachmit Video1:20
Frauen-Nations-League:Wücks Kader: Wenn das Knie zwicktvon Frank Hellmannmit Video1:41
Start der Champions League der Frauen:Wück schaut bei Bayern und Wolfsburg genau hinvon Frank Hellmann
EM-Halbfinale:Warum das DFB-Team gegen Spanien leiden wirdFrank Hellmann, Zürichmit Video2:57
Vor dem EM-Halbfinale:Was gegen Spanien den Ausschlag geben könntevon Frank Hellmannmit Video0:59
Vor EM-Viertelfinale:Bundestrainer Wück: Nicht mehr FavoritFrank Hellmann, Baselmit Video1:03
Unterstützung für Bundestrainer:Titelträgerinnen helfen beim neuen MatchplanFrank Hellmann, Zürichmit Video7:07
DFB-Frauen vor EM-Viertelfinale:Bundestrainer Wück auf der Suche nach Balancevon Frank Hellmann, Zürichmit Video1:18
Fußball - Frauen-EM 2025:Energie dank Hoffmann, auch gegen Frankreich?von Ralf Lorenzenmit Video7:07
- Analyse
DFB-Gegner im Viertelfinale:Was Frankreich bei der EM so stark machtFrank Hellmann, Baselmit Video7:06
EM-Gruppensieg verpasst:DFB-Frauen verlieren historisch gegen Schwedenvon Jens Bednarekmit Video7:07
Duell gegen Schweden:DFB-Team gut gelaunt vor dem Klassikervon Frank Hellmann
Biografie
Christian Wück ist am 9. Juni 1973 in Werneck (Bayern) geboren.
Noch in der Jugend wechselte er zum 1. FC Nürnberg, wo er bereits im Alter von 17 Jahren sein Profi-Debüt in der Bundesliga feierte. Später spielte Wück für den Karlsruher SC, beim VfL Wolfsburg und bei Arminia Bielefeld. Als Trainer war der Ex-Profi lange im Nachwuchsbereich des DFB tätig und wurde 2023 mit der U17 Europameister und Weltmeister. Seit 2024 ist er Trainer des Frauen-Nationalteams.
Noch in der Jugend wechselte er zum 1. FC Nürnberg, wo er bereits im Alter von 17 Jahren sein Profi-Debüt in der Bundesliga feierte. Später spielte Wück für den Karlsruher SC, beim VfL Wolfsburg und bei Arminia Bielefeld. Als Trainer war der Ex-Profi lange im Nachwuchsbereich des DFB tätig und wurde 2023 mit der U17 Europameister und Weltmeister. Seit 2024 ist er Trainer des Frauen-Nationalteams.
Aktuelle Nachrichten zur Frauen-Nationalmannschaft
Nations League: Spiele gegen Spanien:Mit Torhüterin Ann-Katrin Berger im Finale
Remis in Frankreich reicht:DFB-Frauen wollen ins Finalevon Jan Döhling / Meili ScheidemannVideo1:20
Nations League:Sieg im Halbfinal-Hinspiel: DFB-Frauen auf Finalkursmit Video8:48
Nach EM-Viertelfinaldrama im Sommer:Vergangenheit als Ansporn: DFB-Frauen treffen auf Frankreichvon Frank Hellmannmit Video10:06
Fußball-Nationalspielerin:Wieder Kreuzbandriss bei Lena OberdorfVideo0:59
Rechtes Knie erneut betroffen:Schock-Diagnose: Oberdorf fällt mit Kreuzbandriss lange ausmit Video0:59
In Nations League gegen Frankreich:Wück setzt auf Gwinn und Oberdorfmit Video61:02
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:EM-Fazit der DFB-Frauen: Lust auf mehrvon Katja StresoVideo1:36
- Interview
UEFA-Direktorin zieht EM-Bilanz:Keßler: "Muss nicht alles größer werden"mit Video7:58
Deutsches EM-Aus gegen Spanien:Halbfinale verloren, Herzen gewonnenFrank Hellmann, Zürichmit Video8:33
Vor dem EM-Halbfinale:Was gegen Spanien den Ausschlag geben könntevon Frank Hellmannmit Video0:59
Vor EM-Viertelfinale:Bundestrainer Wück: Nicht mehr FavoritFrank Hellmann, Baselmit Video1:03
Porträt der DFB-Torhüterin:Ann-Kathrin Berger im Wechselbad der Gefühlevon Hermann ValkyserVideo1:18
DFB-Frauen vor Viertelfinale:Gegen Frankreich ist Kompaktheit gefragtvon Johanna RüdigerVideo1:23
DFB-Frauen vor EM-Viertelfinale:Bundestrainer Wück auf der Suche nach Balancevon Frank Hellmann, Zürichmit Video1:18
- Analyse
DFB-Gegner im Viertelfinale:Was Frankreich bei der EM so stark machtFrank Hellmann, Baselmit Video7:06