  3. Merkliste
  4. Suche
Themen
Themen
Übersicht
Thema

Christian Wück - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

vor 31 Minuten
Schüsse nahe dem Weißen Haus in Washington: Zwei Nationalgardisten getroffen

Christian Wück

Christian Wück ist Bundestrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen und ehemaliger Fußballspieler. Aktelle News zu Christian Wück.

Aktuelle Nachrichten zu Christian Wück

  1. Freude der deutschen Frauenmannschaft nach ihrem Nations-League-Halbfinalsieg gegen Frankreich

    Analyse zu den DFB-Frauen:Die erste Titeloption seit neun Jahren

    von Frank Hellmann
  2. Kathrin Hendrich und Sjoeke Nüsken jubeln über den Finaleinzug in der Nations League

    Unentschieden gegen Frankreich reicht:DFB-Frauen im Finale der Nations League

    von Sebastian Ungermanns
    mit Video8:47
  3. Archiv: Jubel, v.l. Selma Bacha, Torschuetzin Sjoeke Nuesken (Deutschland)

    Nach EM-Viertelfinaldrama im Sommer:Vergangenheit als Ansporn: DFB-Frauen treffen auf Frankreich

    von Frank Hellmann
    mit Video10:06
  4. Fußballerin Lena Oberdorf liegt auf dem Spielfeldbogen, umgeben von besorgten Kolleginnen und einem Kollegen, nachdem sie sich während eines Spiels verletzte.

    Nach Lena Oberdorfs erneutem Ausfall:Kreuzbandriss: Warum Fußballerinnen dafür anfällig sind

    mit Video8:39
  5. Trainer Christian Wück beim Training der DFB Frauen Nationalmannschaft auf dem DFB Campus in Frankfurt Main

    Nations League der Frauen:Linder fällt aus, Wück nominiert Top-Talent nach

    mit Video1:20
  6. Torhüterin Ann-Katrin Berger (30) von NJ/NY Gotham FC im Einsatz beim Spiel gegen Seattle Reign FC im Sports Illustrated Stadium am 5. Oktober 2025.

    Frauen-Nations-League:Wücks Kader: Wenn das Knie zwickt

    von Frank Hellmann
    mit Video1:41
  7. Fußball: Frauen-Bundestrainer Christian Wück.

    Start der Champions League der Frauen:Wück schaut bei Bayern und Wolfsburg genau hin

    von Frank Hellmann
  8. Sjöke Nüsken (Mitte) vor dem Halbfinale gegen Spanien im Training

    EM-Halbfinale:Warum das DFB-Team gegen Spanien leiden wird

    Frank Hellmann, Zürich
    mit Video2:57
  9. Bundestrainer Christian Wück während des Viertelfinales gegen Frankreich

    Vor dem EM-Halbfinale:Was gegen Spanien den Ausschlag geben könnte

    von Frank Hellmann
    mit Video0:59
  10. Bundestrainer der Frauen-Nationalmannschaft des DFB

    Vor EM-Viertelfinale:Bundestrainer Wück: Nicht mehr Favorit

    Frank Hellmann, Basel
    mit Video1:03
  11. Co-Trainerin Saskia Bartusiak, Bundestrainer Christian Wück und Co-Trainerin Maren Meinert beim Training in Zürich

    Unterstützung für Bundestrainer:Titelträgerinnen helfen beim neuen Matchplan

    Frank Hellmann, Zürich
    mit Video7:07
  12. Der Trainer der Frauen Fußballnationalmannschaft Christian Wück während eines Trainings in der Schweiz am 15.07.2025

    DFB-Frauen vor EM-Viertelfinale:Bundestrainer Wück auf der Suche nach Balance

    von Frank Hellmann, Zürich
    mit Video1:18
  13. Giovanna Hoffmann

    Fußball - Frauen-EM 2025:Energie dank Hoffmann, auch gegen Frankreich?

    von Ralf Lorenzen
    mit Video7:07
  14. Torjubel zum 1:3 Delphine Cascarino (Frankreich, 20)
    Analyse

    DFB-Gegner im Viertelfinale:Was Frankreich bei der EM so stark macht

    Frank Hellmann, Basel
    mit Video7:06
  15. Schwedens Verteidigerin (Nr. 22) Smilla Holmberg, Deutschlands Mittelfeldspielerin (Nr. 19) Klara Bühl und Deutschlands Mittelfeldspielerin (Nr. 20) Elisa Senss kämpfen um den Ball.

    EM-Gruppensieg verpasst:DFB-Frauen verlieren historisch gegen Schweden

    von Jens Bednarek
    mit Video7:07
  16. Jule Brand (l) und Klara Bühl am 08.07.2025

    Duell gegen Schweden:DFB-Team gut gelaunt vor dem Klassiker

    von Frank Hellmann

Biografie

Christian Wück ist am 9. Juni 1973 in Werneck (Bayern) geboren.
Noch in der Jugend wechselte er zum 1. FC Nürnberg, wo er bereits im Alter von 17 Jahren sein Profi-Debüt in der Bundesliga feierte. Später spielte Wück für den Karlsruher SC, beim VfL Wolfsburg und bei Arminia Bielefeld. Als Trainer war der Ex-Profi lange im Nachwuchsbereich des DFB tätig und wurde 2023 mit der U17 Europameister und Weltmeister. Seit 2024 ist er Trainer des Frauen-Nationalteams.

Aktuelle Nachrichten zur Frauen-Nationalmannschaft

  1. Frankreich - Deutschland

    Nations League: Spiele gegen Spanien:Mit Torhüterin Ann-Katrin Berger im Finale

  2. Spielerinnen beim Training

    Remis in Frankreich reicht:DFB-Frauen wollen ins Finale

    von Jan Döhling / Meili Scheidemann
    Video1:20
  3. Tor und Jubel bei den deutschen Fußballerinnen am 24.10.2025 bei dem UEFA Womens Nations League-Spiel gegen Frankreich in Düsseldorf.

    Nations League:Sieg im Halbfinal-Hinspiel: DFB-Frauen auf Finalkurs

    mit Video8:48
  4. Archiv: Jubel, v.l. Selma Bacha, Torschuetzin Sjoeke Nuesken (Deutschland)

    Nach EM-Viertelfinaldrama im Sommer:Vergangenheit als Ansporn: DFB-Frauen treffen auf Frankreich

    von Frank Hellmann
    mit Video10:06
  5. Die verletzte Lena Oberdorf (08) vom FC Bayern München wird gestützt in die Umkleidekabine gebracht.

    Fußball-Nationalspielerin:Wieder Kreuzbandriss bei Lena Oberdorf

    Video0:59
  6. Fußballerin Lena Oberdorf wird während des Spiels gegen den 1. FC Köln verletzt vom Platz am getragen.

    Rechtes Knie erneut betroffen:Schock-Diagnose: Oberdorf fällt mit Kreuzbandriss lange aus

    mit Video0:59
  7. Christian Wück

    In Nations League gegen Frankreich:Wück setzt auf Gwinn und Oberdorf

    mit Video61:02
  8. Frauen-EM: Fazit zum DFB-Ausscheiden

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:EM-Fazit der DFB-Frauen: Lust auf mehr

    von Katja Streso
    Video1:36
  9. Nadine Keßler und Alexandra Popp
    Interview

    UEFA-Direktorin zieht EM-Bilanz:Keßler: "Muss nicht alles größer werden"

    mit Video7:58
  10. Deutschlands Jule Brand reagiert nach dem Spiel.

    Deutsches EM-Aus gegen Spanien:Halbfinale verloren, Herzen gewonnen

    Frank Hellmann, Zürich
    mit Video8:33
  11. Bundestrainer Christian Wück während des Viertelfinales gegen Frankreich

    Vor dem EM-Halbfinale:Was gegen Spanien den Ausschlag geben könnte

    von Frank Hellmann
    mit Video0:59
  12. Bundestrainer der Frauen-Nationalmannschaft des DFB

    Vor EM-Viertelfinale:Bundestrainer Wück: Nicht mehr Favorit

    Frank Hellmann, Basel
    mit Video1:03
  13. Torhüterin der deutschen Fußballnationalmannschaft Ann-Kathrin Berger beim Warmup vor dem UEFA Womans Euro Spiel gegen Dänemark im St. Jakob Park am 08.07.2025.

    Porträt der DFB-Torhüterin:Ann-Kathrin Berger im Wechselbad der Gefühle

    von Hermann Valkyser
    Video1:18
  14. Sjoeke Nüsken

    DFB-Frauen vor Viertelfinale:Gegen Frankreich ist Kompaktheit gefragt

    von Johanna Rüdiger
    Video1:23
  15. Der Trainer der Frauen Fußballnationalmannschaft Christian Wück während eines Trainings in der Schweiz am 15.07.2025

    DFB-Frauen vor EM-Viertelfinale:Bundestrainer Wück auf der Suche nach Balance

    von Frank Hellmann, Zürich
    mit Video1:18
  16. Torjubel zum 1:3 Delphine Cascarino (Frankreich, 20)
    Analyse

    DFB-Gegner im Viertelfinale:Was Frankreich bei der EM so stark macht

    Frank Hellmann, Basel
    mit Video7:06